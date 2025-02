Zeudi Di Palma scettica sulla coppia Javier-Helena al Grande Fratello

È sbocciato un nuovo amore nella Casa del Grande Fratello? Negli ultimi giorni si registra un sempre più sensibile avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez, che si sono lasciati andare ai sentimenti attraverso un bacio appassionato. Chi invece soffre per questa situazione è Zeudi Di Palma, che si è avvicinata sia alla modella, per cui ha provato un’attrazione iniziale, sia al pallavolista, con cui si è spesso scambiata coccole e intime confidenze.

L’ex Miss Italia, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, si è ritrovata a parlare di questa situazione con Federico Chimirri ammettendo: “Sono proprio felice se dovesse andare bene il loro rapporto, perché voglio bene a loro, però deve essere reale. Se non dovesse essere reale, mi arrabbierei perché lei potrebbe soffrirci, so che lei è molto presa da lui da tanto tempo“. Lo chef svela di aver parlato con Javier, il quale si sarebbe più volte confidato su come gestire la situazione: “Parlando con lui, mi fido di quello che dice, perché dovrebbe mentirmi? Viene lui a chiedermi consigli e parlarmi, mi racconta e mi chiede: ‘Cosa faccio? Cosa non faccio?’“.

Zeudi Di Palma: “Javier il più confuso tra i 3, perché stanno facendo questo?“

Zeudi Di Palma, osservando a distanza la coppia al Grande Fratello e, ragionandoci a mente lucida, ammette che “lei è molto più presa di lui“. L’ex Miss Italia poi conferma di aver provato “molta attrazione nei confronti di Javier“, tuttavia avrebbe ceduto al suo fascino solo per distrazione, non vedendo in lui un effettivo innamoramento: “Per me l’innamoramento è quando è corrisposto. Se tu non sei infatuato di me, non mi stai dando nulla per potermi innamorare“.

A suo dire, inoltre, Helena si starebbe accontentando della confusione sentimentale del coinquilino: “Se lo fa andare bene, ma non va bene. Questa relazione non sta iniziando in modo sano“. E, con una domanda scettica e retorica, si chiede in riferimento alla neonata coppia: “Perché state facendo questo? Per le telecamere? Io devo pensare a questo: non potete fare questo perché vi fate del male a vicenda“. Infine, giunge ad una conclusione: “Il confuso tra i tre è Javier“.