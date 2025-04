A distanza di quasi due settimane dalla fine del Grande Fratello, continuano ad arrivare regali da parte dei fan per Zeudi Di Palma. Com’è noto, l’ex Miss Italia è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF. Nonostante sia entrata nella Casa a dicembre, in pochi mesi è riuscita a conquistare un gran numero di fan italiani e internazionali, dando vita ad un vero e proprio fenomeno per il reality. Inizialmente, ad attirare l’attenzione di alcuni utenti è stata l’amicizia “speciale” con Helena Prestes, con la quale si è anche scambiata un paio di baci. Dopo la fine del loro rapporto, però, i fan si sono schierati tutti dalla parte della modella 23enne, trasformandosi da “Zelena” a “Zeudiners”.

Da lì, le fan di Zeudi hanno iniziato a dominare in tutti i televoti, eliminando pian piano tutti i “nemici” dell’ex Miss Italia. Un meccanismo che ha scatenato anche molte polemiche, arrivando a parlare di presunti bot ed email fake, nonché di “fandom tossici”. Durante la finale, però, gli esiti sono totalmente cambiati. A sorpresa, Zeudi si è classificata al quinto posto, venendo battuta proprio dalla rivale Helena. Nonostante ciò, la brasiliana non è riuscita comunque a vincere, arrivando seconda dietro Jessica Morlacchi.

I regali dei fan di Zeudi Di Palma fanno discutere: ecco perché

Ad ogni modo, anche dopo la fine del Grande Fratello, il fandom di Zeudi Di Palma continua ad attirare l’attenzione. A seguito della finale, i fan dell’ex Miss Italia hanno voluto “consolarla” per la mancata vittoria, aprendo una raccolta fondi per regalarle i 50mila euro che avrebbe ottenuto con il montepremi finale. Nel giro di pochi giorni, la cifra non è stata solo raggiunta, ma persino superata, arrivando a più di 55mila euro. Come se non bastasse, sono poi arrivati anche altri regali per la 23enne. Stando a quanto circola sui social, i sostenitori dell’ex gieffina avrebbe deciso di farle una sorpresa particolare, regalandole una capra.

Addirittura, avrebbero aperto un sondaggio per decidere il nome, con queste tre opzioni in ballo: Helena (in riferimento ad Helena Prestes); Miss (per il titolo di Zeudi come Miss Italia); e Ssseudi (il soprannome con cui Helena era solita chiamare la modella). Alla fine, la capra è stata chiamata proprio Helena, una scelta che ha scatenato ulteriori polemiche, soprattutto alla luce dei rapporti a dir poco tesi che ci sono oggi tra la brasiliana e la napoletana. Al momento, Zeudi Di Palma non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla controversa sorpresa dei suoi fan, mantenendo il silenzio sulla vicenda.