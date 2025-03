Zeudi Di Palma: il gesto contro Lorenzo Spolverato fa esplodere la polemica

Alta tensione nella casa del Grande Fratello dove, l’ultima puntata, ha lasciato strascichi che stanno facendo emergere rancori e antipatie. La più agguerrita sembrerebbe essere Zeudi Di Palma che, oltre ad essersi scagliata contro Federico Chimirri, sta puntando il dito contro Lorenzo Spolverato. Tutto è nato quando Lorenzo, dopo aver visto una clip in cui Zeudi diceva a Shaila di non parlargli, l’ha attaccata accusandola “di fare la fenomena da quando è in finale”. Una frase che l’ex Miss Italia non ha digerito e che ieri l’ha portata a compiere un gesto che ha fatto esplodere anche Giglio.

Da qualche giorno, nella casa, il Grande Fratello ha deciso di sistemare un calcio balilla per permettere ai concorrenti di divertirsi. Ieri sera, a giocare c’erano Chiara, Zeudi, Shaila e Giglio. Quando il confessionale ha chiamato Shaila, Giglio e Chiara hanno invitato Lorenzo ad unirsi a loro. “Appena Shaila torna vado via”, ha immediatamente detto Spolverato per non creare imbarazzo con l’ex fidanzata. Tuttavia, nel momento in cui Lorenzo ha raggiunto il calcio balilla, Zeudi, senza proferire parola, ha lasciato tutto ed è andata via. “Fammi andare via. Giocate voi e quando finite mi chiami“, sono state le parole che Lorenzo ha detto a Giglio di fronte alla presa di posizione di Zeudi. Il parrucchiere, però, non solo ha difeso l’amico, ma si è scagliato contro Zeudi.

Giglio difende Lorenzo e attacca Zeudi: tensione al Grande fratello

Il gesto di Zeudi Di Palma non è affatto piaciuto a Giglio che, senza giri di parole, l’ha accusata di essere una bambina. “Non si ha 12 anni, se ne hanno 24: bisogna crescere”, commenta. “Io non voglio giocare con Lorenzo perché lui ha detto che io faccio la fenomena da quando sono arrivata in finale”, si difende Zeudi che poi spiega la propria posizione a Chiara che, però, dà ragione a Giglio facendo notare all’amica quanto sia stato brutto quel gesto nei confronti di Lorenzo.

Zeudi, poi, ha cercato un confronto con Giglio mentre quest’ultimo giocava con Chiara, Shaila e Jessica ma non è riuscita a trovare un punto d’incontro. Ancora furioso, infatti, Giglio ha fatto notare all’ex Miss Italia l’atteggiamento incoerente che sta avendo nei confronti di Lorenzo. “Cerca di essere più matura e di esempio per le persone che ti guardano. Hai iniziato a prendere posizione perché adesso Shaila è contro Lorenzo“, ha sbottato Giglio che, poi, ha concluso così – “Diceva peste e corna di Helena e ci giocava. Si è contraddetta”.

