Altro pianto per Zeudi Di Palma, che è scoppiata in lacrime al Grande Fratello con Shaila. Causa del suo star male, ancora una volta l’ex amica Helena Prestes. “Mi sta provocando da un sacco di giorni”, fa sapere la ragazza, che non accetta quasi più la presenza della modella brasiliana nella casa. L’ex Miss Italia è convinta che Helena stia facendo di tutto per creare altre dinamiche e provocarla. Questo dopo averla sentita cantare sotto la doccia, felice del fatto che Zeudi Di Palma fosse nervosa. Tra le cose che ha detto, anche quella di farsi una camomilla.

“Ma non mi interessa della sua coppia finta” le risponde Shaila Gatta, anche lei convinta che Helena Prestes stia facendo di tutto per attirare l’attenzione e come sempre finire nelle clip. La ballerina cerca poi di consolare l’amica, incitandola a resistere e a non fare come lei, strategia che in realtà si sta rivelando vincente. Secondo Shaila, Zeudi Di Palma ha già dato troppa corda a Helena Prestes facendola diventare più importante di quello che è davvero. Anche adesso, infatti, spende lacrime per l’ex amica, piangendo per via delle provocazioni.

Shaila Gatta, nel confronto con Zeudi Di Palma, precisa poi che la modella brasiliana è molto diversa da Stefania Orlando. Infatti, descrive Helena Prestes come “competitiva e robotica”, mentre la conduttrice come una persona che riesce bene a distanziare il gioco del reality dalla vita reale. Zeudi Di Palma, fa poi un ragionamento: secondo lei se Helena continua ad assumere atteggiamenti provocatori, potrebbe fare autogol per non accedere alla finale. In effetti, ad oggi la vincitrice annunciata del Grande Fratello sembra essere proprio Zeudi Di Palma che gode di tutta la fanbase delle Zelena, le quali hanno al momento il fandom più consistente.