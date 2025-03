Sono trascorse diverse settimane da quando, soprattutto sui social, i riflettori erano ampiamente puntati sul possibile amore in fiore tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. Una liaison che ha ‘infiammato’ i sostenitori di ship e chi si è lasciato coinvolgere da quelle che sembravano essere emozioni crescenti tra le due concorrenti del Grande Fratello. Il tempo, però, non ha giocato a loro vantaggio; sono nati dissapori, contrasti, culminati con la scelta di prendere strade diverse soprattutto da parte della modella brasiliana.

Fin dai primi momenti di rottura è parso evidente che i sentimenti di Helena Prestes fossero diversi rispetto a quelli di Zeudi Di Palma, per molti in realtà innamorata della modella brasiliana e non viceversa. Una recente clip pubblicata dal Grande Fratello sembra confermare tale tesi e proprio grazie alle parole della concorrente. Incalzata da Shaila Gatta sul perdono concesso ad Helena Prestes fin troppe volte, la ragazza ha infatti spiegato: “Tendo a dare un’altra possibilità quando c’è un affetto di base; una cosa però è vederlo dall’esterno e un’altra è viverlo… Se l’ho perdonata tante volte è perchè ero infatuata”.

Zeudi Di Palma non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Helena Prestes al Grande Fratello e anche ora che il rapporto è ormai logoro non ha remore nel raccontare a Shaila Gatta come fosse guidata dai sentimenti nelle sue scelte iniziali. “Io ho conosciuto anche la sua parte bella e forse per questo sei perplessa” – afferma Zeudi rivolgendosi alla ballerina – “Se sceglievo di stare sempre con lei è perchè c’era un sentimento di fondo”.

A dispetto di quanto spiegato da Zeudi Di Palma in relazione ai sentimenti per Helena Prestes non arriva una totale comprensione da parte di Shaila Gatta che persevera nel mettere in evidenza le proprie perplessità. La concorrente del Grande Fratello, dal canto suo, è comunque consapevole della proprio visione: “Ora non mi interessa cosa pensa lei, la priorità adesso sono io e quello che penso io… Ora può godersi la sua relazione con Javier, a me non interessano più anzi; sono loro che mi cercano”.

