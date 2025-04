La rivalità tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembra continuare anche fuori dal Grande Fratello. Com’è noto, le due ragazze, dopo aver avuto un breve flirt che ha appassionato fan da tutto il mondo, sono poi diventate nemiche, scontrandosi pesantemente fino al giorno della finale. Il loro è stato un vero e proprio fenomeno, dando vita al fandom delle “Zelena”, poi trasformatosi in “Zeudiners” dopo la fine dell’amicizia tra le due ragazze e il fidanzamento di Helena con Javier Martinez. Alla fine, le due hanno finalmente avuto modo di sfidarsi al televoto nella finale, dove Helena ha avuto la meglio, riuscendo a classificarsi al secondo posto contro il quinto dell’ex Miss Italia.

Dopo aver perso, Helena è stata raggiunta da Valerio Staffelli, il quale le ha consegnato il Tapiro d’oro per la sua mancata vittoria. Intervistata da Striscia la Notizia, la brasiliana ha rivelato i nomi dei tre ex coinquilini che le sono risultati più antipatici durante il suo percorso: Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi. In particolare, ha ripetuto più volte il nome di Zeudi, un dettaglio che non è passato inosservato alla stessa modella, la quale ha deciso di rispondere in maniera provocatoria all’ex gieffina.

Zeudi Di Palma provoca Helena Prestes? Il video con gli amici del Grande Fratello

Ieri, sabato 5 aprile, Zeudi Di Palma ha avuto una reunion con i suoi amici Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. I tre si sono rincontrati a Napoli, documentando l’uscita tramite storie e video Instagram. Al che, l’ex Miss Italia ha condiviso un video della loro cena, in cui sembrano ricreare proprio l’intervista di Helena Prestes a Striscia la Notizia. Nella storia, Zeudi “introduce” i suoi due amici chiamandoli per nome, mentre, a loro volta, Alfonso e Chiara la presentano ripetendo il suo nome più volte, proprio come ha fatto la brasiliana dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro.

Insomma, una frecciatina sottile, ma che non è sfuggita agli attentissimi fan del Grande Fratello, condividendo il video su tutti i social. La stoccata della modella 23enne ha scatenato diversi commenti. Da un lato, i suoi fan hanno reagito in maniera divertita, apprezzando l’ironia con cui avrebbe deciso di rispondere alle parole della brasiliana. D’altro canto, invece, i fan di Helena si sono scagliati ancora una volta contro Zeudi, criticandola aspramente. Insomma, anche dopo il GF, la “guerra” tra queste due fazioni non sembra affatto finita, bensì pare che andrà avanti ancora a lungo.