Pasquale Di Palma e sua figlia Zeudi hanno dato due versioni diverse del loro legame in diretta al Grande Fratello. L’uomo ha parlato di un rapporto tra loro esistente fino a poco prima dell’incoronazione di Zeudi a Miss Italia, lei, invece, di un padre sempre assente fin dalla prima infanzia. “L’ultimo periodo in cui ho visto Zeudi è stato 5-6 mesi prima che la incoronassero Miss Italia, circa quattro anni fa. – ha raccontato Pasquale – Abbiamo avuto anche una frequentazione, le sono stato vicino moralmente e in altri modi. Credevo di aver recuperato un rapporto con mia figlia. Certo, si era deteriorato da tempo… Io sto qui a crederle scusa e perdono.”

Il papà di Zeudi Di Palma ha quindi rivelato di non essere andato via per sua volontà: “Io e la mamma venivamo da una separazione, neppure so dire perché sono stato allontanato così dai miei figli. Io me ne sono dovuto andare per forza di cose…”, ha dichiarato in diretta al Grande Fratello.

Diversa la versione data da Zeudi in merito al rapporto con suo padre: “Io ero molto piccola, non ho ricordi lucidi. Mia madre mi ha raccontato che lui ha fatto una sua scelta. – e ha chiarito – Mamma non ha mai ostacolato i rapporti tra i figli e mio padre, lei ha sempre parlato bene ma ha detto che non c’era per sua scelta. Lui non ha mai voluto conoscerci e crescerci, e per me è stato un dolore fortissimo, è una mancanza non indifferente.” È per queste motivazioni che, quando Signorini annuncia a Zeudi che c’è suo padre che vuole parlarle, lei è subito dubbiosa: “Perché arrivare fino a questo momento? Perché mi cerchi al Grande Fratello o quando vado a Miss Italia e non quando non c’è tutto questo?”

Lui ammette di aver sbagliato ma di aver voluto metterci la faccia: “A me non interessa niente né di Miss Italia, né del Grande Fratello. Io potevo farlo anche prima ma mi doveva essere data questa opportunità. Non c’è stata mai l’occasione. Io sono una persona umile, faccio l’operaio e mi alzo alle 4, non ho grilli per la testa!” Zeudi non crede molto alle motivazioni di suo padre: “Un padre non mi mette neppure in difficoltà in televisione, già è tanto che ti chiamo papà.” Si scatena uno scontro tra padre e figlia, alla fine del quale Zeudi comunque accetta di stringergli la mano.

