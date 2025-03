Il flirt tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes non ha solo ossessionato i fan d’Italia, ma anche oltre oceano si sono appassionati, complici il fatto che in Brasile Helena Prestes è benvoluta per il suo modo di fare e di essere, soprattutto, che ha poi dimostrato nel corso della sua avventura al Grande Fratello (è arrivata in finale). Ma come mai questo flirt non si è concretizzato in una storia d’amore degna di tale nome?

Quando Zeudi chiedeva a Helena, proprio sotto le festività natalizie, di essere presa e portata in stanza, forse per consumare una passione che la divorava, tutto si sarebbe potuto realizzare se solo poi non avesse deciso di cercare conforto tra le braccia di Alfonso D’Apice che ha baciato in maniera appassionata, facendo scatenare la rabbia di coloro che le credevano. Non si contano, poi, le volte in cui la modella brasiliana le ha rinfacciato di aver baciato Alfonso.

Quante volte Helena Prestes ha rinfacciato a Zeudi Di Palma di aver baciato Alfonso D’Apice? Troppe. In queste ore, poi, le due donne sono tornate sull’argomento e l’ex Miss Italia se n’è uscita con una dichiarazione da far impallidire: “Non mi sono baciata con nessuno qui dentro, neanche con Alfonso, ma solo con te. Con Alfonso no, è la verità”.

Sui social la rabbia è esplosa con tanto di video comparativo: da una parte le dichiarazioni di oggi, 27 marzo, e quelle dette nel mese di dicembre sul divano quando ammise di averlo baciato, pure con la lingua, davanti a una Helena divertita, ma anche imbarazzata, appunto perché in quel periodo si erano avvicinate moltissimo. “Zeudi è falsa e bugiarda”, così si è scatenata la furia del popolo del web. Intanto i fandom tossici che hanno attaccato Stefania Orlando sono pronti a portare alla vittoria proprio la concorrente campana.

