Zeudi Di Palma contro Federico Chimirri dopo il Grande Fratello

Zeudi Di Palma minaccia di denunciare Federico Chimirri dopo il Grande Fratello. Una decisione, quella dell’ex Miss Italia, arrivata dopo l’intervento dello chef nel corso della puntata. In seguito ad uno scontro tra Zeudi e Helena Prestes, Alfonso Signorini ha chiesto un parere agli ex concorrenti e, tra questi, Federico non solo si è schierato con Helena, ma ha lanciato un’accusa pesantissima all’ex Miss Italia. In diretta, Federico ha spiegato che, pur non mettendo in dubbio la sessualità di Zeudi, la concorrente tenderebbe a suo avviso – magari anche inconsapevolmente – a strumentalizzare questo aspetto all’interno del gioco.

Javier Martinez lascia Helena Prestes/ "Ha detto a Lorenzo peccato che le nostre strade si siano separate"

Parole durissime quelle di Federico che hanno fatto crollare Zeudi che, dopo la puntata, è scoppiata a piangere ammettendo di essere stata fortemente ferita dalle parole di Federico al punto da non escludere la possibilità di presentare una denuncia.

Le fan di Zeudi Di Palma contro Federico Chimirri

Le parole di Federico Chimirri e le lacrime di Zeudi Di Palma hanno scatenato le fan dell’ex Miss Italia che hanno preso di mira lo chef cominciando ad inviargli insulti e offese. A rendere pubblico le offese ricevute è stato lo stesso Federico che, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot dei messaggi ricevuti.

Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi, caos nel backstage del Grande Fratello/ "Lite accesa, lui era furioso"

La situazione, sui social, sta diventando sempre più pesante con il fandom di Zeudi che continua a difendere l’ex Miss Italia puntando il dito non solo contro Federico, ma anche contro Helena Prestes con cui Zeudi ha avuto una durissima discussione la scorsa notte. Federico, inoltre, è tornato sui social spiegando meglio il senso delle sue parole e sottolineando di non mettere in dubbio la sessualità di Zeudi ma la situazione, pare, non si sia calmata.