Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021/ “Cresciuta senza papà, ma con una grande famiglia”

Zeudi Di Palma, proclamata Miss Italia 2021, è senza dubbio il personaggio del momento. Divenuta reginetta del concorso femminile per antonomasia del nostro Paese a soli 20 anni, la giovane ha rilasciato un’intervista durante la trasmissione di Rai 2 “I Fatti Vostri”. Nel corso del suo dialogo con il conduttore, Salvo Sottile, la ragazza ha rivelato che vincere Miss Italia “è stato un cocktail di emozioni”, per fare poi successivamente chiarezza in merito al significato del suo nome di battesimo: “Zeudi in tigrino (lingua africana, ndr) significa ‘corona imperiale’, in greco antico, invece, ‘bellezza’”. Un classico esempio di nomen omen, commenterebbero i latini.

Come ogni aspirante Miss che inizia il percorso verso la finale, anche Zeudi Di Palma non immaginava di arrivare in finale e di vincere. Un risultato che l’ha riempita di gioia e che pare rappresentare il migliore coronamento di un’infanzia e di un’adolescenza non troppo agevoli: “Sono originaria di Napoli, vengo dal quartiere di Scampia – ha svelato –. La mia infanzia è stata particolare, complicata. Sono cresciuta senza papà e il contesto in cui mi trovavo è stato un po’ emarginato. Sono arrivata però, mediante il mio vissuto, a un concetto di resilienza. Inoltre, con mia madre e i miei fratelli formiamo una famiglia molto unita: ci siamo sempre sostenuti a vicenda e mamma non ci ha mai fatto mancare nulla. Il momento più complicato? Quando è venuta a mancare una persona a me cara, ma abbiamo superato anche quel frangente doloroso stando insieme”.

ZEUDI DI PALMA, MISS ITALIA 2021: “AMO LO SPORT E TIFO NAPOLI”

Nel prosieguo del suo intervento a “I Fatti Vostri”, Zeudi Di Palma ha confessato di non avere ancora avuto modo e tempo di realizzare il sogno che sta tuttora vivendo: “Sono stati giorni molto intensi tra shooting e interviste e devo ancora ritrovare la mia vera realtà. Ci sarà chiaramente un cambiamento radicale, in quanto da studentessa universitaria al secondo anno di Sociologia e lavoratrice dovrò interfacciarmi con il mondo della moda, al quale inevitabilmente mi condurrà Miss Italia”.

Fra le passioni della 20enne c’è sicuramente lo sport: “Da piccola ho praticato basket, pallavolo e calcio, che mi piaceva molto. Mi sono però fermata all’età di 12 anni, quando ho messo il primo tacchetto e ho cominciato a sfilare. Il mio calciatore preferito? Lorenzo Insigne, il ‘nostro’ scugnizzo: forza Napoli!”.



