Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 è fidanzata?/ Nel suo cuore la famiglia e il Napoli

Zeudi Di Palma: Miss Italia 2021 viene da Scampia

Zeudi Di Palma, 20 anni, è stata eletta Miss Italia 2021. La nuova reginetta, iscritta alla facoltà di Sociologia, viene da Scampia e ha dedicato la sua vittoria alla madre Maria Rosaria, che le ha insegnato la resilienza: “Ci ha cresciuto da sola con tante difficoltà; quando avevo 10 anni ha perso il lavoro ed è anche morta mia nonna che ci aiutava. Ha fatto mille lavori, anche i più umili. È stato molto difficile. È il mio idolo”, ha raccontato a La Stampa. È stata la madre a dare vita all’associazione “La lanterna di Scampia”, che cerca di fare emergere i talenti dei ragazzi tenendoli lontani dalla strada, di cui oggi Zeudi è presidente. La Miss ha due fratelli – Giuseppe e Asia – mentre il padre se ne è andato di casa quando aveva solo 2 anni: “Se ne è andato di casa e non si è più occupato di noi. Ha creato anche altre famiglie e ha lasciato anche quelle, ha fatto un po’ un macello ma è sempre mio padre anche se non ho rapporti con lui. Adesso se vuole chiamerà lui”.

Zeudi Di Palma è fidanzata?

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, ha una grande passione per la musica: “Ho suonato il clarinetto per cinque anni, anche un po’ di percussioni e sono autodidatta di pianoforte. Ho sempre cercato di portare avanti le mie passioni nonostante le difficoltà”, ha confessato a La Stampa, ma non esclude di dedicarsi anche alla recitazione, che considera una forma d’arte. A Sanremo 2022 ha apprezzato molto la canzone di Elisa e quella dei vincitori Mahmood e Blanco. Da bambina era uno spirito libero e giocava a calcia. Ovviamente tifa Napoli e il suo calciatore preferito è Lorenzo Insigne. Per quanto riguarda la sua vita privata, alla domanda “sei fidanzata?” Zeudi ha risposto “no”.

