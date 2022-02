Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021/ “Sogno nel cassetto? Rendere orgogliosa mamma”

La freschissima Miss Italia 2021, la splendida Zeudi Di Palma, è stata ospite, con tanto di fascia di più bella del nostro Paese, presso gli studi di Uno Mattina in Famiglia, programma in onda tutte le mattine dei weekend su Rai Uno. Zeudi Di Palma ha avuto un passato da “maschiaccio”, in quanto la stessa ha praticato degli sport non proprio tipicamente femminili, come il calcio e la pallacanestro: “Quando giocavo ho avuto molte difficoltà – ha raccontato la neo Miss in diretta televisiva sul primo canale – e questa vittoria (Miss Italia 2021 ndr) mi ha dato la possibilità di riscattarmi sotto questo punto di vista. Io sono sempre stata uno spirito libero – ha poi spiegato – giocavo a calcio e basket quindi sport che veniva etichettati come “maschili”.

“Quindi ad un certo punto – ha proseguito – quando ho iniziato a mettere il tacco sono rimasti tutto un po’ strabiliati. Il calcio tutt’ora mi piacerebbe praticarlo, per che squadra tifo? Va bhe per il Napoli”, risposta scontata visto che Zeudi Di Palma viene dalla splendida città campana, precisamente dal difficile quartiere di Scampia, spesso e volentieri protagonista di fatti di cronaca.

ZEUDI DI PALMA, MISS ITALIA 2021: “HO PAGATO UN BEL PREZZO LA PANDEMIA DI COVID”

In studio si parla anche del covid, pandemia che ormai sta tagliando il traguardo dei due anni, tenendo conto che la prima vittima per il virus nel nostro Paese è avvenuta il 20 febbraio del 2020. Zeudi Di Palma ammette di aver sentito parecchio il peso della pandemia: “Io ho pagato un bel prezzo per il covid – ha confessato . perchè sono molto giovane, ho fatto la maturità con il covid, è stato tutto strano, ci siamo trovati rinchiusi tutti quanti, sono cambiati i programmi, il giorno dopo non si sapeva a cosa si andasse incontro”. La chiusura è dedicata ai sogni da realizzare, a ancora una volta Zeudi ha rivolto il proprio pensiero alla sua adorata mamma: “Quale sogno vorrei realizzare? Realizzarmi come donna in generale e rendere fiera mia madre. Fidanzata? No per ora no”.

