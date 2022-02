Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021/ “Sono una ragazza fortunata grazie alla mamma”

Zeudi di Palma, la nuova Miss Italia 2021, è stata intervistata nella giornata di ieri dal programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. La più bella d’Italia ha ottenuto la prestigiosa corona pochi giorni fa, e ovviamente per lei la vita è cambiata nel giro di qualche ora: “Come sto? Sto bene dai – racconta la 20enne partenopea – stiamo facendo un po’ di cose fra shooting e interviste. Sono nata a Scampia – ha proseguito – un quartiere che chiaramente viene etichettato in un certo modo, quasi emarginato, i ragazzi hanno chiaramente difficoltà a crescere, vi sono difficoltà economiche e quando iniziano queste difficoltà iniziano anche le discrepanze in famiglia”.

Zeudi di Palma ammette di essere stata fortunata: “Io sono stata fortunata perchè ho avuto una mamma che ha saputo crescere tre figli, perchè ho anche due fratelli, li ha saputi crescere benissimo, ho avuto un’istruzione tale da arrivare ad avere un’apertura mentale che mi ha permesso di arrivare anche fin qui, perchè Miss Italia oltre al concetto di bellezza quest’anno ha avuto un nuovo format, ovvero quello di fare vincere carattere, personalità e l’essere di una persona”.

ZEUDI DI PALMA E I COMPLIMENTI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

In studio a La Vita in Diretta c’era l’attrice Maria Grazia Cucinotta, concorrente di Miss Italia a fine anni ’80: “Non mi ricordo più, avevo appena 18 anni – ha raccontato la nota artista siciliana – anche io sono partita da uno di quei quartieri difficili, il punto di nascita è solo un punto di partenza, nessuno si deve sentire costretto o giudicato, anzi hai una marca in più”.

Poi ha proseguito: “Io non cambierei mai la mia casa dove ancora vive mia mamma e il mio quartiere, è fantastico, pieno di gente che fa fatica a vivere, sono degli eroi, sono tutti degli eroi: chi vive nelle difficoltà è un eroe tutti i giorni, perchè ce la fa, e chi casca in tentazione non va giudicato, è la società se ne frega, ti lasciano lì e per loro non esisti fino a quando qualcuno come te ce la fa e parla per tutti loro e quindi ti faccio un applauso”, rivolgendosi alla bella Zeudi Di Palma, fresca di titolo di Miss Italia.

