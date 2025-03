Nella scorsa puntata del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Zeudi Di Palma e il padre Pasquale che l’ha abbandonata quando aveva solo due anni. Poi non ha mai avuto intenzione di ricucire con la figlia perché le scuse stanno a zero, come gli hanno fatto capire Alfonso Signorini e le opinioniste: se si ha voglia di stare con la propria figlia allora lo si deve dimostrare perché se no il risultato è il silenzio o peggio l’indifferenza.

L’ex Miss Italia inizialmente non voleva incontrare il padre, poi il meccanismo subdolo del programma di Canale 5 l’hanno spinta ad accettare, e si è dimostrata matura e comprensiva nonostante quello che ha subìto. Nelle ultime ore, parlando con Helena, Jessica e Federico, l’ex Miss Italia ha dimostrato di non aver cambiato idea: “Lui non mi manca”.

Zeudi Di Palma contro il padre: “Non ho un senso di orgoglio nei suoi confronti”

“Non ho un senso di orgoglio nei suoi confronti” ha ammesso Zeudi Di Palma parlando del padre Pasquale che è persino arrivato al Grande Fratello per cercare di ricucire il loro rapporto. Peccato che lei glielo abbia detto chiaro e tondo: come mai ha deciso di farlo ora che è all’interno della casa più spiata d’Italia? Se mai vorrà ricostruire un rapporto genitoriale avrà molto lavoro da fare quando sua figlia uscirà dalla casa.

Però c’è sempre il retro della medaglia: in questi giorni sono usciti dei gossip che riguardano appunto la concorrente e il padre. Alcuni dicono che non sia stata raccontata tutta la verità: Biagio D’Anelli ha riportato alcune segnalazioni che ha ricevuto da persone che dicono che prima di entrare al GF lei sarebbe stata beccata a passeggiare con il padre, per non parlare di una foto che circola sul web. Quale sarà la verità? Soltanto il tempo potrà dirlo.

