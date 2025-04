Tale e Quale Show sta per ricominciare e nelle ultime ore spuntano le voci su chi potrebbero essere i nuovi concorrenti. In particolare, arriva un nome che nessuno si aspettava, quello di Zeudi Di Palma. Di lei si è parlato molto, soprattutto nel corso della sua permanenza al Grande Fratello, dove si è fatta riconoscere per il suo carattere forte, per le sue strategie – anche se velate – e per quel flirt finito malissimo con Helena Prestes.

Resta il fatto che Zeudi Di Palma è diventata ben presto uno dei personaggi più amati dai fan, con una fanbase numerosissima, forse una delle più grandi che si siano mai viste nel corso del celebre reality. Eppure si è piazzata solo al quinto posto, mentre la medaglia d’oro e quella d’argento sono state assegnate a Jessica Morlacchi e alla modella brasiliana. Ma cosa farà ora l’ex Miss Italia, dopo aver acquisito così tanta popolarità nel programma di Alfonso Signorini? Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione che la vedrebbe come una delle possibili nuove concorrenti di Tale e Quale Show.

Zeudi Di Palma sta firmando il contratto per Tale e Quale Show? L’appello di Amedeo Venza

Secondo quanto ha dichiarato Amedeo Venza, Zeudi Di Palma sarebbe prossima alla firma del contratto per Tale e Quale Show. Il programma tornerà in autunno come al solito su Rai 1 e secondo l’esperto di gossip le trattative sarebbero già in fase avanzata. Ad ogni modo, ha chiesto ai fan di non chiederle niente dato che si troverebbe in una fase delicatissima e di silenzio stampa: “È in corso una trattativa serratissima! Non chiedetele nulla perchè non potrà dire niente! Al massimo smentirà ma la realtà è questa! È vicina ad un accordo!“. Vi piacerebbe vederla al talent di Carlo Conti?