Due fandom a confronto, due percorsi che per un attimo si sono intrecciati e che ora viaggiano spediti verso il traguardo: da una parte Zeudi Di Palma, dall’altra Helena Prestes. Quando ormai siamo prossimi alla finale, all’ultimo atto che decreterà il vincitore del Grande Fratello, in molti si chiedono chi tra le due vanti maggiori possibilità di portare a casa il cospicuo premio e soprattutto l’onere di laurearsi come trionfante. Il confronto tra le due concorrenti è d’obbligo dato che per diversi fattori risultato, oltre che le più seguite, anche le più quotate per la vittoria finale.

Un primo incastro rispetto a chi sarà il vincitore del Grande Fratello tra Zeudi Di Palma ed Helena Prestes riguarda il favore del pubblico. La prima è senza dubbio tra le più amate di questa edizione nonostante abbia iniziato il suo cammino a reality già in corso; in diverse occasioni abbiamo appurato come sui social la fandom della concorrente sia ampia e agguerrita. Discorso simile anche per la modella brasiliana; emblematica la ‘rivolta’ del web per riportarla nella Casa più spiata d’Italia dopo l’eliminazione di qualche settimana fa; un evento storico per il reality ma anche un ‘unicum’. Nel caso di Helena Prestes, non può non essere presa in considerazione la vittoria nel testa a testa con Shaila Gatta che per molti, proprio a rigor di supporto, risultava tra le candidate alla vittoria finale del Grande Fratello. Il trionfo al televoto della modella brasiliana ha dunque sbaragliato le carte in tavola portandola dunque ad uno step superiore.

Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, web ‘spaccato in 2’ sul vincitore del Grande Fratello

Ma quindi, Zeudi Di Palma o Helena Prestes: chi sarà il vincitore del Grande Fratello? Il pronostico è arduo e il mondo del web è quanto mai spaccato in due. “Congratulazioni ad Helena per aver vinto il Grande Fratello”, scrive così qualcuno su X – tra il serio ed il faceto – sottolineando come la concorrente sia fortemente protesa verso il tagliare il traguardo prima degli altri finalisti. In molti sono ovviamente anche dalla parte di Zeudi Di Palma: “Deve vincere lei, lo merita più di tutti”. Insomma, a prescindere dagli altri contendenti, sembra proprio che il ‘duello’ tra le due – che in passato sono state anche molto vicine – sarà il leitmotiv della finale del Grande Fratello.