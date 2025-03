Zeudi Di Palma e le rivelazione su Mariavittoria Minghetti

Zeudi Di Palma, dopo essere diventata finalista, si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni sul suo percorso in casa. Durante un momento trascorso in piscina con l’amica Chiara Cainelli, l’ex Miss Italia si è soffermata sul rapporto che ha con cli altri concorrenti. Zeudi e Chiara, in particolare, hanno parlato del rapporto che entrambe hanno con Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Dopo essersi scontrata con quest’ultima per lo scherzo di Carnevale con cui ha provato a farla ingelosire avvicinandosi a Tommaso, Mariavittoria si sta tenendo a distanza. Distanza che, a quanto pare, sta tenendo anche Zeudi Di Palma per un duplice motivo.

Zeudi finalista del Grande Fratello, Shaila delusa: "Lorenzo mi ha penalizzata"/ "Ce l'ho con lui perché..."

La terza finalista del Grande Fratello, infatti, ha raccontato alla Cainelli di temere di far ingelosire sia Tommaso che Mariavittoria ogni volta che si avvicina. Secondo quanto raccontato dalla Di Palma, infatti, la Minghetti avrebbe provato, in passato, attrazione per le donne.

Le parole di Zeudi Di Palma su Mariavittoria Minghetti

“MariaVittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che MariaVittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per MariaVittoria”. Con queste parole, Zeudi Di Palma ha fatto una rivelazione su Mariavittoria che, quest’ultima, non aveva mai fatto.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, è gelo: "Non sono finalista Grande Fratello per colpa anche sua"/ Lo sfogo

“Capito la mia paura qual è stata? Alfonso quando stava qui dentro l’ha notata questa cosa. Capisci perché non mi avvicino mai più di tanto a loro due? Perché ho paura di essere giudicata perché so questa cosa. Quindi ho sempre fatto passi indietro, perché venivo vista strana. Poi Tommaso è un uomo molto fedele e in certi contesti ha proprio evitato di parlare con me, lui è molto quadrato e fedele”, ha concluso.