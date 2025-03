Zeudi di Palma e il crollo al Grande fratello

A dieci giorni dalla finale del Grande Fratello, nella casa, il clima è ancora teso. Tutto è nato quando Zeudi Di Palma ha rifiutato di giocare al calcio balilla con Lorenzo Spolverato con cui aveva discusso in puntata. L’atteggiamento dell’ex Miss Italia che ha poi inveito contro Giglio discutendo con quest’ultimo mentre giocava con altre persone, ha scatenato la reazione non solo dello stesso parrucchiere, ma anche di Shaila Gatta che non ha gradito il tentativo di Zeudi di mettere in cattiva luce Lorenzo agli occhi di Chiara Cainelli che aveva provato a fare da paciere.

Di fronte alle critiche ricevute dalle persone a lei più vicine, Zeudi si è lasciata andare ad uno sfogo in confessionale ammettendo di sentirsi attaccata da tutti da quando ha conquistato la finale.

Le lacrime di Zeudi Di Palma

A scatenare la reazione di Giglio e Chiara Cainelli contro Zeudi Di Palma è stato l’atteggiamento di quest’ultima nei confronti di Lorenzo Spolverato a cui non ha perdonato quel “fa la fenomena da quando è arrivata in finale”. Secondo i due inquilini, Zeudi avrebbe dimostrato la sua contraddizione nel momento in cui dice di non voler giocare con una persona che l’ha attaccata, ma continua a farlo, ridendo e scherzando con Helena Prestes con cui ha più volte discusso anche in modo duro.

“Perchè io devo essere falsa e giocare con Lorenzo se il giorno prima me ne ha dette di ogni?”, dice in confessionale l’ex Miss Italia. “E a questo punto Zeudi ha avuto un crollo in confessionale: “Mi dispiace che con Chiara ho un legame così forte non mi abbia capita…Tutti pensano al gioco…Io non ce la faccio più…Perchè non pensano che esistono le emozioni? Era meglio non fossi arrivata in finale perchè è da quel momento che mi hanno presa di mira…Non ce la faccio più…”, ha aggiunto.