La raccolta fondi organizzata dai fan di Zeudi Di Palma ha superato la cifra prefissata. Ma, si proceda con ordine. Dopo la mancata vittoria dell’ex Miss Italia al Grande Fratello, i suoi numerosi sostenitori hanno deciso di trovare un modo per farle avere comunque il montepremi, ovvero ben 50mila euro. Il premio totale, in realtà, ammonta a 100mila euro, di cui la metà viene devoluta in beneficenza ad un’associazione a scelta. Com’è noto, a trionfare è stata Jessica Morlacchi e, così, le “Zeudiners” si sono subito attivate per correre ai ripari e premiare comunque la loro beniamina.

Helena Prestes e Javier Martinez paparazzati dopo il Grande Fratello/ Baci e passeggiate in "famiglia"

Ebbene, nel giro di pochi giorni, non solo hanno raggiunto la cifra prefissata, ma l’hanno persino superata, arrivando a ben 55mila euro per la modella 23enne. La raccolta ha suscitato non poche polemiche. In molti hanno criticato l’eccessivo fanatismo del fandom, che sta regalando una somma considerevole ad un persona che, in ogni caso, è comunque stata pagata per partecipare al GF. Un gesto che appare ancora più discutibile se si considerano le continue emergenze e difficoltà che ogni giorno emergono nel mondo.

Helena Prestes, Tapiro d'oro dopo il secondo posto al Grande Fratello/ Stoccate a Zeudi e Lorenzo

ZEUDI DI PALMA VINCITRICE pic.twitter.com/RKcOCbRz4K — ku$h 2 (@houzeofkush2) April 4, 2025

I fan di Zeudi Di Palma raccolgono 55mila euro per lei: la decisione dell’ex gieffina

Dunque, cosa farà ora Zeudi Di Palma con i soldi raccolti dai suoi fan? Per ora, la modella non si è ancora espressa a riguardo, non rilasciando alcun commento riguardo l’inaspettato regalo dei suoi sostenitori. L’ex Miss Italia ha semplicemente pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram per ringraziare del supporto ricevuto in questi mesi, cercando di parlare anche in portoghese per ringraziare i suoi fan stranieri. Da un lato, c’è chi sostiene che dovrebbe dare quei soldi in beneficenza, considerando il cachet già ricevuto per la sua partecipazione al Grande Fratello.

Helena Prestes sotto attacco dopo il Grande Fratello/ "Minacce dai fan di Alfonso D'Apice"

Dall’altro lato, invece, c’è chi ritiene che lei abbia tutto il diritto di tenere i soldi, dato che si tratta di un regalo spontaneo da parte dei suoi fan e che non è stata lei a richiederli personalmente. Tra l’altro, nel caso dovesse accettarli, si ritroverebbe con premio persino più cospicuo di quello della vincitrice, Jessica Morlacchi. Il montepremi del programma, infatti, viene assegnato al primo classificato al lordo delle tasse, quindi non si tratta di 50mila euro netti. In questo caso, invece, Zeudi riceverebbe 55mila euro esatti, senza alcuna tassa. A questo punto, chissà se la 23enne deciderà di esprimersi pubblicamente su questa vicenda o se preferirà restare in silenzio.