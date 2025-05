Ecco che Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, torna a farsi sentire e stavolta rompe il silenzio per difendere a spada tratta il suo adorato fandom. Come sappiamo, il gruppo dei sostenitori della ragazza è sempre stato fortissimo, capace come si suol dire, di muovere le masse e cambiare il destino del programma. Ricordate il caso dei bot e dei voti fasulli? Le Zeudiners si sono sempre mostrate estremamente agguerrite e pronte a seguire la loro capa assoluta.

Helena Prestes si confida sui social: "Non so niente della mia mamma"/ "Non l'ho vissuta e non la sento..."

Ma cos’è successo stavolta? In una diretta su TikTok, Zeudi Di Palma ha parlato davanti a oltre 20mila persone, numeri che restano altissimi anche dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini. Ogni tanto, l’ex Miss Italia si sfoga e tiene a parlare con i suoi seguaci anche per rispondere alle domande. Non a caso anche ieri ha approfittato della diretta per reagire a quanto dichiarato da Pamela Petrarolo, la quale si è lamentata sui social dicendo di essere vittima di minacce e insulti da parte del fandom di Zeudi Di Palma, una dichiarazione decisamente grave. Come si sarà difesa la gieffina napoletana?

Federico Chimirri in America con Basciano: la vacanza scatena la polemica/ "Perbenista al GF e poi..."

Zeudi Di Palma difende fandom: “Vogliono solo screditare“

Pamela Petrarolo ha “denunciato” sui social di essere stata vittima delle Zeudiners, nonchè fandom di Zeudi Di Palma. Si è anche domandata come mai la ragazza non si distanziasse da questa tossicità, ma a dire il vero, è successo tutto il contrario. La bella campana ha avviato una diretta su TikTok spiegando di essere contentissima dei suoi seguaci e ha ringraziato tutti per le donazioni contro la guerra. “Se ne dicono tante sul mio fandom, ma spesso è solo per screditare“, ha detto facendo riferimento alle parole della Petrarolo: “Anzi, credo che solo il mio fandom abbia fatto certi gesti concreti, e io gliene sono grata. Chi parla vede solo il marcio“.

Pamela Petrarolo minacciata dai fan di Zeudi Di Palma/ "Non può rimanere in silenzio"

Dopo di lei ha parlato anche sua madre Mariarosaria Marino, la quale era venuta a trovarla in trasmissione durante il suo percorso al Grande Fratello. La donna ha invitato a denunciare qualora si ricevessero calunnie o minacce di qualsiasi tipo. Oltretutto ha inviato tutti a lasciarle in pace, ribadendo che ormai il reality è finito: “Mia figlia ha dovuto mettere il profilo privato perché le stavano comprando follower per screditarla, lasciando messaggi terribili“. Cosa ne pensate?