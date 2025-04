Zeudi Di Palma quinta classificata al Grande Fratello: il fenomeno “Zelena”

Zeudi Di Palma rompe il silenzio dopo la fine del Grande Fratello. Lunedì, 31 marzo, si è conclusa la 18esima edizione del GF. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, seguita da Helena Prestes e Chiara Cainelli. Quarto posto per Lorenzo Spolverato mentre, inaspettatamente, Zeudi si è classificata solamente quinta. Da tempo, l’ex Miss Italia era quotata come una delle probabili vincitrici, riuscendo ad ottenere percentuali enormi ai televoti settimanali. La modella – entrata nella Casa solo a dicembre – è riuscita in poco tempo a catalizzare l’attenzione di fan provenienti da tutto il mondo, creando un fenomeno senza precedenti nella storia del reality.

Inizialmente, a catturale l’attenzione è stata la storia tra Zeudi ed Helena Prestes, protagoniste di un’amicizia speciale sfociata in un breve flirt, interrottosi con l’uscita della brasiliana lo scorso gennaio. Il loro rapporto ha dato vita al fandom internazionale delle “Zelena”, schieratosi poi tutto dalla parte della Di Palma a seguito del rientro in Casa della Prestes. Da allora, infatti, la brasiliana e l’ex Miss Italia dono diventate vere e proprie ‘nemiche‘, trasformandosi nelle grandi rivali di quest’edizione.

Zeudi Di Palma: le prime parole dopo la finale del Grande Fratello

Per settimane, in tanti erano convinti che a vincere sarebbe stata una tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Alla fine, però, il primo televoto della finale si è disputato proprio tra le due donne e ad averla vinta è stata inaspettatamente Helena. Nonostante ciò, la brasiliana non è comunque riuscita a classificarsi al primo posto, venendo battuta da Jessica Morlacchi, votata presumibilmente da tutti i fandom “rivali” della Prestes e dai suoi haters. Ma, com’è stato il ritorno alla vita reale di Zeudi? L’ex Miss Italia, pur avendo ricevuto diversi aerei nel corso di questi mesi, non si aspettava un ricevimento simile.

Uscita dalla Casa, Zeudi ha scoperto di essere seguita da persone provenienti da tutto il mondo, lasciandola spiazzata. Ovviamente, ha anche dovuto fare i conti con l’altra faccia della medaglia, ovvero i numerosi haters accumulati in questi mesi, soprattutto tra il pubblico italiano e i fan di Helena. Ieri, martedì 1 aprile, la 23enne ha fatto una diretta su Instagram in cui ha parlato sia dei suoi sostenitori che dei suoi detrattori.

Zeudi Di Palma parla della vittoria di Jessica al Grande Fratello: cos’ha detto

“Mi hanno seguita in 138 nazioni, devo imparare un po’ di lingue. Ho vinto ragazzi, perché mi sono divertita, arrabbiata ed emozionata. Le critiche le ho prese benissimo. Anche poco prima di uscire Alfonso mi ha detto che le persone o ti amano o ti odiano. Io l’ho capito ora. Ci sono amatori e odiatori e va benissimo. Anzi, se ci sono odiatori, allora ci saranno anche tanti amatori. Non è stata un’esperienza facile psicologicamente, ma nel complesso il bilancio è positivo“, ha spiegato Zeudi in una diretta Instagram.

Successivamente, l’ex Miss Italia ha spiegato di essere molto felice per la vittoria di Jessica, che ha sempre considerato come una delle sue concorrenti preferite di quest’edizione. Pur non avendo stretto una forte amicizia, le due hanno sempre speso belle parole l’una per l’altra. Tra i concorrenti che vedrà sicuramente fuori dalla Casa c’è Chiara Cainelli, con la quale ha legato particolarmente. “Ho già sentito Chiara, ora si sta vivendo la sua famiglia”, ha detto Zeudi della Cainelli, che adesso si trova a Trento con la famiglia e con Alfonso D’Apice.