Zeudi Di Palma al centro di una nuova polemica: un evento a Madrid fa discutere il web

Zeudi Di Palma fa di nuovo discutere. Grazie al suo percorso all’interno del Grande Fratello, l’ex Miss Italia è riuscita a conquistare non solo il pubblico italiano, ma anche quello di tantissimi spettatori internazionali. Il suo è diventato un vero e proprio fenomeno social, con fan appassionati sparsi dal Brasile all’Argentina, dalla Spagna fino ad altre parti del mondo. Ebbene, anche dopo la fine del reality di Canale 5, l’interesse nei suoi confronti non è affatto calato. In molti continuano a seguirla sui social, sostenendo i suoi progetti professionali, tanto da sceglierla persino come tatuatrice, nonostante i prezzi non proprio accessibili dei suoi lavori.

Amanda Lecciso sbotta dopo insulti su Iago Garcia: "Adesso basta"/ La risposta all'hater diventa virale

A tal proposito, ieri, 16 giugno, Zeudi Di Palma è stata protagonista di un evento esclusivo al Teatro La Latina di Madrid, dove ha riunito i suoi fan regalando un vero e proprio show. A quanto pare, la serata rientra in un tour internazionale che unisce spettacolo e inclusione, con parte del ricavato destinato a sostenere i suoi progetti artistici e sociali. Zeudi, infatti, non si è limitata a incontrare il pubblico, ma ha voluto sorprendere e coinvolgere tutti con una performance completa: ha ballato diverse coreografie e si è esibita anche alla batteria.

Helena Prestes e Javier Martinez, lo scatto di famiglia segna la fine della crisi?/ I dubbi dei fan

Zeudi Di Palma criticata sul mondo del web: cos’è successo

Di fronte a un teatro gremito di circa 400 persone, Zeudi Di Palma ha saputo conquistare il pubblico con uno spettacolo coinvolgente. L’ex Miss Italia si è esibita in coreografie di ballo e ha suonato la batteria, due passioni che aveva già condiviso durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Nel corso della serata, Zeudi ha anche calcato la passerella, tornando a indossare i panni di modella, ruolo che l’aveva vista protagonista anni fa proprio a Miss Italia. A conclusione dell’evento, poi, si è dedicata ai fan con foto, abbracci e una breve intervista in cui ha risposto con entusiasmo alle domande dei suoi seguaci più curiosi.

Chi è Paolo, papà di Soleil Sorge: “Insieme a mamma, il grande amore della mia vita”/ “Il nostro legame…”

Nemmeno a dirlo, i video dell’evento hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando virali e generando anche qualche polemica. Secondo alcuni utenti, infatti, Zeudi non avrebbe brillato né nel ballo né alla batteria, scatenando una pioggia di critiche. Negli ultimi tempi, la giovane partenopea è spesso finita al centro per alcune controversie: dal costo elevato dei suoi tatuaggi ai regali costosi ricevuti dai fan. Anche questa esibizione, dunque, è stata per molti una nuova occasione per sollevare dubbi e perplessità sulle sue scelte dopo il GF.