Zeudi Di Palma ferita da Stefania Orlando al Grande Fratello? Cosa è accaduto

Attimi di tensione per Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello, la giovane modella è finita nel mirino della critica di Stefania Orlando, la gieffina romana ha detto la sua sul triangolo con Javier Martinez ed Helena Prestes, la terza classificata del GF Vip 20 ha trovato fuori luogo l’atteggiamento della ex Miss Italia con Javier, con una frase che le sembra risultata eccessiva. A quel punto Zeudi Di Palma si è difesa, sottolineando come sia stato Javier Martinez ad avvicinarsi a lei e non il contrario, e dopo aver tentato invano di mangiare, si è fiondato in camera da letto, dove è scoppiata a piangere.

Raggiunta da Stefania Orlando le due hanno provato a spiegarsi, con la conduttrice romana che ha consigliato Zeudi Di Palma: “Devi estraniarti, se ci sono delle cose che fino ad ora non hai detto e che possono metterti comunque in luce diversa io le direi, non si tratta di dare soddisfazione agli altri ma di uscire fuori con la verità per se stessi” ha precisato la gieffina nella casa del Grande Fratello.

Zeudi Di Palma tuona al Grande Fratello: lo sfogo su Javier Martinez

La gieffina ed ex Miss Italia Zeudi Di Palma si è espressa nella casa del Grande Fratello con Stefania Orlando, puntando il dito sulla questione Javier Martinez e ammettendo di nutrire un rapporto più importante con Helena Prestes rispetto a quello con il pallavolista, che sembrava interessato ad approfondire la conoscenza di Zeudi fino a qualche giorno fa.

“Io tengo molto di più a Helena rispetto a lui, io l’ho fatta soffrire e lui no? Non credo sia andata così” si è sfogata Zeudi Di Palma interagendo con Stefania Orlando che ha provato a farla ragionare sulla situazione con i due compagni di gioco al Grande Fratello.

