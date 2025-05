Zeudi Di Palma travolta dall’affetto dopo il Grande Fratello, tra fan e ammiratori

Zeudi Di Palma è stata una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, conclusasi ormai un mese fa. La modella ed ex Miss Italia ha conquistato il cuore di molti telespettatori, non solo per la “ship” con Helena Prestes, nata come grandissima e complice amicizia e sfociata in un gelido distacco con tanto di litigi tra fandom, ma anche per la sua personalità solare, aperta ed estroversa e per essere stata da molte persone indicata come potenziale paladina della comunità LGBT.

Fuori dalle mura della Casa l’ex concorrente ha potuto contare sul grande affetto del pubblico e di numerosissimi fan, che sui social e non solo hanno sempre manifestato il proprio supporto. Non mancano per lei ammiratori e ammiratrici e, proprio nelle ultime ore, in molti si sono domandati se nella vita di Zeudi sia arrivato l’amore o comunque una conoscenza o frequentazione in corso.

Zeudi Di Palma è fidanzata? Rose rosse e non solo: gli indizi social

Negli ultimi giorni, infatti, Zeudi Di Palma ha spesso condiviso sui social i regali ricevuti da fan e ammiratori, come un grandissimo peluche. E, proprio nelle ultime ore, ha anche pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un video che ha scatenato curiosità ed entusiasmo tra i fan: in primo piano si vede infatti un mazzo di rose rosse. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un regalo di qualche fan o spasimante segreto, ma in molti sul web ipotizzano che si possa trattare di una persona speciale: nella vita della modella è sbocciato l’amore?

Al momento si tratta di supposizioni ed entusiastiche suggestioni dei fan, dal momento che la diretta interessata non ha rivelato nulla in merito alla sua attuale vita sentimentale. Gli indizi social degli ultimi giorni fanno comunque sognare il suo ampio seguito, che spera di vederla felice ed innamorata: dopo il boom al Grande Fratello e l’ampia popolarità acquisita negli ultimi mesi, per lei potrebbero essere arrivate importanti novità anche sul fronte sentimentale?