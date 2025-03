Helena Prestes pronta a smascherare Zeudi Di Palma nella puntata di questa sera, anticipazioni Grande Fratello

Lo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello si fa sempre più duro e la tensione è sempre più alta. La modella brasiliana non sopporta più le ingerenze della Miss Italia sulla sua vita privata e sul suo rapporto con Javier Martinez ma a far scattare la miccia è stato un aereo di sostegno a Zeudi che recitava ‘La sessualità non è confusione’, chiaramente rivolto contro Helena per una sua frase. A questo punto la modella brasiliana ha voluto fare chiarezza.

Stefania Orlando difende Helena Prestes: "Al Grande Fratello non c'è omofobia o bifobia"/ I fan l'attaccano

Helena ha specificato che con il termine ‘confusione’ non intendeva fare allusioni alla bisessualità di Zeudi ma alla sua persona, al suo modo di agire falso e confuso: “Lei è stata falsa con me perché prima dice che è felice per me e Javi e poi in puntata vedo che dice che è solo sesso e strategia. Da lì io ho iniziato a dubitare di lei.” Subito dopo ha chiarito che il termine ‘confusione’ si riferiva alla sua persona e non alla sua sessualità e che la Di Palma è stata molto furba e stratega nel strumentalizzare l’equivoco a suo vantaggio, ci sono persone che realmente vivono queste difficoltà e pregiudizi mentre lei pensa a strumentalizzarle per ottenere consenso in un gioco. Ed infine, Helena Prestes si è detta pronta a smascherare Zeudi Di Palma nella puntata di questa sera del Grande Fratello: “Arriva lei a fare la vittima al Grande Fratello? Con me poi! Ha scelto la persona sbagliata!”

Helena Prestes, la brutta frase su Zeudi Di Palma: "Rimarrai sola"/ Bufera al GF dopo l'aereo per la Miss

Zeudi Di Palma smascherata in diretta al Grande Fratello da Helena Prestes e Tommaso Franchi? Anticipazioni

Non solo Helena Prestes, anche Tommaso Franchi è stanco e stufo del comportamento di Zeudi Di Palma. E non è tutto, il gieffino è convinto che la Miss Italia abbia attuato delle strategie anche contro di lui e la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti, che è una grandissima giocatrice che gioca a fare il ruolo di vittima e che ha fatto un percorso ridicolo all’interno del reality di Canale5. “Io ho la mia teoria. L’ha creata lei la dinamica. La dinamica l’ha creata lei la settimana scorsa dicendo che le piacciono le donne. Da ubriaca che fa? Si mette nella vasca con te. È una grande giocatrice. Io in puntata vado contro la finalista. Ora lo dico, strumentalizza il suo orientamento.” Toni accesi e clima sempre più incandescente all’interno della Casa più spiata d’Italia. Zeudi Di Palma sarà smascherata in diretta da Helena Prestes e Tommaso Franchi in puntata nella diretta di questa sera del Grande Fratello?