Si pensava che a trionfare al Grande Fratello 2025 sarebbe stata Zeudi Di Palma perché poteva contare su un fandom di adepte piuttosto fedeli e agguerrite che venivano anche da altri Paesi che si sono appassionati al suo flirt tormentato con Helena Prestes. Quando poi quest’ultima ha deciso di aprire il suo cuore a Javier, le fan si sono concentrate sull’ex Miss Italia, che in una diretta social ha voluto ringraziare tutti quanti per l’affetto che ha percepito anche stando in casa.

“Ho vinto io, ragazzi, mi sono divertita, arrabbiata ed emozionata” ha svelato la ragazza che si è vista seguire da un numero spropositato di nazioni tanto che ora è chiamata a imparare un po’ di lingue perché sa molto poco l’inglese e zero di tutto il resto, ma ha promesso di applicarsi perché vuole essere in grado di parlare con tutti quanti i fan.

Zeudi Di Palma svela cosa le manca della casa del Grande Fratello

Ma cosa le manca di più della casa del Grande Fratello? Senza dubbio alcuni compagni di avventure con i quali avrà modo di vedersi e sentirsi, tipo Chiara Cainelli, che ora si sta godendo la sua famiglia e l’affetto del fidanzato Alfonso, ma soprattutto le manca il giardino dove prendevano il sole.

“Non è stato facile dal punto di vista psicologico” ha spiegato Zeudi Di Palma, anche perché stare per così tanti mesi nella stessa casa, con le stesse persone, è uno stress quando non si riesce ad andare d’accordo. E sulle critiche Zeudi cosa ha detto? Che bisogna saperle prendere, che non bisogna arrabbiarsi, perché per quanti detrattori ci possano essere ci potranno sempre essere anche degli ammiratori. Intanto ha fatto molto discutere la raccolta fondi per Zeudi che il suo fandom ha messo in piedi al fine di darle il montepremi di 50mila euro. Fa piuttosto rabbrividire il fatto che abbiano già raccolto quasi trentamila euro.

