Prosegue la telenovela che vede protagonista Helena Prestes, che si era prima avvicinata in maniera importante a Zeudi Di Palma, facendo crescere l’interesse nella giovane inquilina, per poi invece fare retromarcia e mostrarsi interessata a Javier. Proprio l’ex Miss Italia, concorrente del gioco ormai da qualche mese, dopo aver osservato attentamente i due, ha deciso di dire la sua, invitando Helena, per la quale provava un interesse importante, a viversi la conoscenza con Javier, non tenendo in considerazione i sentimenti dell’amica, che non ricambia, almeno non nella stessa maniera. Allora stesso modo ha indagato i sentimenti del pallavolista, chiedendogli: “Perché non provi qualcosa per lei? Dovresti provarlo perché sareste una bella coppia e tutto si risolverebbe al meglio”.

Zeudi Di Palma, ancora, ha spiegato che a sua volta prova qualcosa per Helena Prestes, ma nonostante ciò ha invitato i due a viversi questo sentimento. Secondo l’ex Miss Italia, Javier prova un sentimento nei confronti della modella brasiliana che forse non vuole viversi proprio per non ferire la Di Palma. “Io vi voglio bene e vorrei che voi steste in armonia. Io non c’ero niente con voi” ha spiegato ancora Zeudi. Javier, dal canto suo, ha confermato che un interesse c’è: “Mi piace stare con lei”. Ha poi spiegato di non voler rovinare la loro amicizia reciproca, sia con Zeudi che con Helena, e di rimanere un po’ titubante proprio per questa ragione: “Questa armonia mi piace molto, mi piace trascorrere del tempo con entrambe” ha spiegato il pallavolista, che per questa ragione non inizia in maniera concreta un rapporto sentimentale con Helena Prestes.

Zeudi Di Palma, tentativo di avvicinamento a Javier ed Helena: “Se provate qualcosa…”

Zeudi Di Palma si è detta d’accordo con Javier nel non mettere a repentaglio l’armonia e l’equilibrio trovato. Nonostante ciò, ha invitato i due a viversi questo rapporto: “Se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Sono super felice” ha affermato rivolgendosi ad Helena. Nascerà qualcosa che andrà oltre tra il pallavolista e la modella? Lo scopriremo nel corso dei giorni.