Spuntano nuovi retroscena sul complicato rapporto tra Zeudi Di Palma e il padre Pasquale dopo l’incontro al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 3 marzo, l’ex Miss Italia è stata protagonista di un momento molto intenso ed emozionante. Dopo anni di silenzio, infatti, Pasquale Di Palma ha scritto al reality per fare una sorpresa alla figlia. Ricordiamo che Zeudi ha raccontato di essere stata abbandonata dal papà a soli 2 anni, il quale si sarebbe fatto vivo con lei solamente in due momenti specifici: quando ha vinto Miss Italia cinque anni fa e, adesso, durante la sua partecipazione al GF.

D’altro canto, l’uomo ha dato una versione completamente diversa. Pasquale ha spiegato di essere stato praticamente costretto a stare lontano dai figli a causa di questioni legate alla separazione dalla madre e di aver cercato più volte negli anni a cercare Zeudi e i suoi fratelli. Non solo, ha anche rivelato che, pochi mesi prima della sua incoronazione a Miss Italia, i due avrebbero cercato di ricucire il loro rapporto. Insomma, si è trattato di un confronto tra padre e figlia pieno di contraddizioni e ambiguità. Come se non bastasse, poi, sul web sono emersi altri dettagli che hanno fatto discutere.

Nuovo retroscena su Zeudi Di Palma e il padre Pasquale dopo l’incontro al Grande Fratello

Prima di tutto, alcuni utenti particolarmente attenti hanno notato che Zeudi Di Palma e il padre Pasquale si seguono sui social. Sui loro rispettivi profili Instagram, infatti, compaiono i segui di entrambi. Da lì, in tanti hanno iniziato ad accusare la gieffina di aver mentito sul rapporto con il papà solamente per avere maggiore visibilità nel reality. Al che, le sue fan hanno iniziato a difenderla a spada tratta, scovando quella che sembrerebbe essere l’ultima interazione social tra padre e figlia. Di cosa si tratta? Di uno scambio di messaggi su Facebook tra i due, risalenti a ben 7 anni fa, che sembrano dare ragione alla versione raccontata dalla 23enne.

All’epoca, Zeudi aveva risposto ad un commento del padre in cui faceva riferimento proprio ai suoi figli, scrivendo: “Munnezza si tu che non accetti la realtà. È facile mettere al mondo figli e poi abbandonarli senza neanche farsi lo scrupolo di contattarli e dire ‘Ciao sono tuo padre tutto ok?’. Ma noi viviamo lo stesso e camminiamo a testa alta, TU invece la devi sempre abbassare. Oggi mi permette perché sono una donna GRAZIE A MIA MADRE. Non so cos’ha raccontato quest’uomo ma sta di fatto che è troppo piccolo per essere chiamato papà”. Dunque, delle parole forti, che rispecchiano il racconto di Zeudi al Grande Fratello.