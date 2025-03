Qualche tempo fa, più precisamente a dicembre 2024, al Grande Fratello abbiamo assistito ad una confessione importante: Mariavittoria Minghetti aveva spiegato a Zeudi Di Palma di sentirsi spesso attratta dalle donne, e tra loro si era creato un feeling tipico dell’inizio di una bella amicizia. Non possiamo considerarlo – ovviamente – come un vero e proprio outing, anche se l’ex miss Italia così lo ha preso. A far storcere il naso al pubblico è stato però lo strano tempismo con cui Zeudi ha tirato fuori la questione confidandosi con Chiara Cainelli.

All’amica, infatti, aveva raccontato che a Mariavittoria piacciono anche le donne, e il pubblico ha subito sospettato ad una mossa per fare le clip. In effetti anche Alfonso Signorini si è fatto due domande a riguardo e ha voluto affrontare l’argomento in puntata, facendo rivedere il video in cui Zeudi Di Palma e la Minghetti parlavano della loro preferenza sessuale. “Forse ho frainteso io male, perdonatemi“, dice l’ex Miss. In tutto ciò, il conduttore sembra essere dubbioso sul pensiero di Helena Prestes e inizia a chiederle la sua opinione.

Zeudi Di Palma, Helena Prestes interviene sul caso Mariavittoria: “Tutta una strategia”

Alfonso Signorini interpella poi Helena Prestes, chiedendole cosa ne pensa di tutto questo. La modella brasiliana è convinta che Zeudi Di Palma abbia una strategia. “Chiedo scusa a Mariavittoria se l’ho ferita stasera“, continua, anche se la fidanzata di Tommaso Franchi non sembra essersi arrabbiata per la rivelazione. In tutto questo, Zeudi Di Palma sembra essere convinta e avere le idee ben chiare su quello che è il suo percorso nella casa, apparendo certamente più tranquilla della sua posizione oggi che è ufficialmente la terza finalista del Grande Fratello.