La Casa del Grande Fratello è ormai divisa in due gruppi ben distinti e, chi proprio non si sopporta e negli ultimi giorni ha avuto diverse discussioni, sono Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti. Se la prima ha sempre ricevuto il supporto di Chiara Cainelli, la seconda può invece fare affidamento sull’amica Jessica Morlacchi, in uno scontro a quattro che si è manifestato anche nella puntata di lunedì sera. Ad indispettire Zeudi, in particolare, è la gelosia che Mariavittoria manifesterebbe nei suoi confronti ogni volta che si avvicina a Tommaso Franchi.

“A me piace tanto Tommaso, solo che non riesco ad inquadrarlo perché fondamentalmente non lo vivo” ammette l’ex Miss Italia chiacchierando con Chiara, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality. La modella vorrebbe approfondire il rapporto con l’idraulico, ma teme la gelosia della dottoressa: “Quando sto con loro, ho paura che Mariavittoria sia gelosa di me per Tommaso e Tommaso sia geloso di me per Mariavittoria. Hai capito la mia paura qual è stata?“.

Zeudi Di Palma: “Con Tommaso e Mariavittoria mi sono sempre sentita di troppo“

Zeudi Di Palma sottolinea questa riflessione a Chiara Cainelli, spiegando il motivo per cui ha sempre preferito prendere le distanze da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello: “Capisci perché non mi sono mai avvicinata a loro più di tanto? Perché mi sono sempre sentita di troppo, e quindi ho sempre fatto passi indietro, che devo fare? Tommaso è comunque un uomo molto fedele, quindi magari ha avuto dei momenti in cui ha evitato di parlare con me”.

La Cainelli appoggia e condivide il discorso dell’amica, avanzando anche l’ipotesi: perché le coppie non possono separarsi in queste ultime settimane di reality, in modo tale che possano emergere le reali personalità dei singoli? “Io vorrei che le coppie ora si separassero: sarei curiosa di vedere cosa succederebbe se tutti si separassero“, ammette.

