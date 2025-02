Ci sono ancora gli irriducibili fan di Zeudi Di Palma e Helena Prestes che resistono come roccaforti abbarbicate sulle vette delle montagne, ma ogni volta che le due donne si parlano, finiscono per rovinare tutto quello che hanno costruito in questi mesi passati nella casa del Grande Fratello. Ieri si sono scontrate per l’ennesima volta in diretta e se ne sono dette di tutti i colori. A un certo punto Javier ha calmato la modella brasiliana se no le cose sarebbero potute degenerare ancora di più.

Neanche un’ora fa, però, Zeudi ha avuto modo di esprimere tutta la sua amarezza nei confronti della modella brasiliana durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta e Chiara Cainelli in camera da letto: “Non ha pensato due volte a mettermi in cattiva luce davanti agli altri. È stata la persona che mi ha deluso più di tutti”.

“Poteva dire fermi tutti, io e lei siamo amiche… un bene di fondo rimane. Ma se prendi le nostre difficoltà e le metti sulla bocca di tutti…un’amica non lo fa” si è sfogata Zeudi Di Palma contro l’atteggiamento di Helena Prestes, “lei mi ha sempre considerata amica, io no. Ma tu così facendo non costruisci, ma decostruisci. Come fai a non accorgertene e fai finta che non sia successo nulla. Non sono io che devo andare da lei, è lei che deve venire da me. Lei mi ha delusa ancora una volta e pensare che le avevo dato una possibilità di creare dandole le mie emozioni”.

Non c’è proprio più speranza per queste due ragazze che hanno fatto sognare migliaia di fan in giro per il mondo? È difficile dato che quando sono insieme fanno di tutto per rovinare quello che hanno costruito così naturalmente nei mesi precedenti; basti pensare che per Zeudi Helena non è più sua amica. Maria Teresa Ruta ha concluso la riflessione dell’ex Miss Italia così: “Tu, Zeudi, continui a vedere Helena come una persona, ma io la vedo come una giocatrice”.