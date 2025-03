Zeudi Di Palma vola in finale al Grande Fratello: il rientro trionfale in Casa

Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello: il verdetto è stato annunciato questa sera in puntata, in studio, e l’ex Miss Italia l’ha spuntata all’ultimo contro Shaila Gatta. La modella si aggrega dunque a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, già approdati in finale nelle precedenti settimane, e quando fa il suo rientro trionfale nella Casa ammette di fronte al gruppo: “Non me l’aspettavo, dopo essere entrata anche dopo. Sono riuscita a dare tutta me stessa, questa secondo me è la ricompensa: ringrazio ognuno di voi perché avete fatto uscire la parte bella e brutta di me. Grazie anche alle persone da fuori che mi hanno votata“.

Arrivano le congratulazioni del gruppo per lei, a parte alcuni concorrenti che non si sono immediatamente avvicinati a lei, come Helena Prestes. La modella brasiliana, incalzata da Alfonso Signorini dallo studio, spiega perché non si è subito congratulata con lei: “Non l’ho salutata perché c’era la coda e non mi piace fare la coda“. Poi, avvicinandosi a lei, le stringe la mano e le rivolge le congratulazioni, seppur con fare piuttosto gelido e distaccato.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: le reazioni a Zeudi finalista

Alfonso Signorini ha notato subito il distacco di Helena Prestes da Zeudi Di Palma al Grande Fratello, con la modella brasiliana che ammette: “Io ho già la mia idea su Zeudi: non è stata trasparente con me, adesso è la terza finalista e non dico cose perché sennò dice che sto screditando. Qui c’è chi vince perché è sincero, c’è chi vince perché fa capriole, c’è chi vince perché non è trasparente e ha strategie“. L’ex Miss Italia, delusa, ribatte: “E questo è l’affetto che tu hai dimostrato verso di me dopo tutto quello che abbiamo fatto? Va bene“.

Oltre a Helena, Signorini domanda anche quale sia la reazione di Lorenzo Spolverato nel vedere Zeudi terza finalista, e il modello ammette: “Se lo merita, comunque ha dato se stessa sempre da quando è entrata, non si è mai risparmiata, è andata dritta, schietta, diretta e sincera e probabilmente il pubblico l’ha apprezzata tanto per questo“. Tuttavia, a seguire, viene mostrata una clip in cui il modello milanese si dice preoccupato e contrariato all’ipotesi che Zeudi possa approdare in finale e magari vincere il reality; preoccupazioni che diventano successivamente argomento di dibattito nel corso della puntata.