Zeudi Di Palma, l’indiscrezione bomba: non solo ospitate, ma un progetto importante in arrivo sul piccolo schermo.

Zeudi Di Palma è stata la concorrente che più ha fatto parlare nell’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio lei era stata involontariamente capace di muovere mari e monti anche fuori dalla casa, con un fandom mai visto in precedenza. Oltretutto, il suo tanto discusso rapporto con Helena Prestes l’aveva resa ancora più iconica anche nella comunità LGBT. E la sua fama non si è di certo fermata una volta fuori dal reality, anzi! L’ex Miss Italia continua a collezionare fan e consensi senza mai fermarsi.

Nelle ultime ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha fatto una rivelazione clamorosa parlando proprio di Zeudi Di Palma. L’esperto di gossip ha ricevuto alcune indiscrezioni da fonti attendibili, in cui si parla di un ritorno in televisione per la bellissima ex gieffina napoletana. Ma andiamo con ordine: dove la vedremo in televisione? Prima di tutto si fa sempre più ufficiale il suo arrivo a Verissimo per essere intervistata da Silvia Toffanin, la quale anche dopo diverso tempo dal Grande Fratello, tiene a fare il punto della situazione sugli ex concorrenti. Come ha precisato Pugnaloni, la data rimane ancora totalmente segreta.

Zeudi Di Palma, anche Rai corteggia l’ex gieffina

Ma non è finita qui! Non solo Zeudi Di Palma potrebbe fare il suo ingresso a Verissimo per raccontare la sua vita e i suoi progetti, ma dietro l’angolo ci sarebbe un’altra sorpresa: sempre secondo quanto ha scritto Lorenzo Pugnaloni, l’ex Miss Italia sarebbe corteggiata da Rai per un nuovo programma, forse tutto suo! In effetti la sua bravura e la sua capacità di coinvolgere il fandom e il pubblico non è scontata e non si può proprio ignorare. Al momento Zeudi non ha ancora confermato o smentito la notizia, ma in ogni caso i fan della ragazza non aspettano altro di rivederla in televisione.