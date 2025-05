Zeudi Di Palma si confida dopo la fine dell’amicizia con Chiara Cainelli. Ieri, lunedì 19 maggio, l’ex Miss Italia ha voluto fare una diretta TikTok per passare del tempo con i suoi numerosi fan che, anche dopo il Grande Fratello, stanno continuando a seguirla con passione. Durante il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia, Zeudi è riuscita a conquistare un vasto seguito di fan, con sostenitori provenienti da ogni parte del mondo. Dopo la sua uscita dal reality, questo affetto non si è spento, anzi. Gli “Zeudiners” continuano a seguirla con entusiasmo, supportandola nelle sue passioni e partecipando anche ad alcune delle serate in cui è ospite.

Ieri sera, Zeudi ha deciso di fare una live su TikTok, durante la quale ha cercato di cucinare dei pancake e ha chiacchierato con i suoi follower. Tra una risata e l’altra, ha risposto a diverse domande, molte delle quali riguardavano la sua esperienza nel programma condotto da Alfonso Signorini e i legami creati nella Casa. Ad un certo punto, una ragazza le ha chiesto se le mancasse il GF, e Zeudi non si è tirata indietro nel rispondere. Secondo alcuni fan, però, nella sua risposta ci sarebbe stato un riferimento proprio a Chiara.

Zeudi Di Palma parla dell’esperienza al Grande Fratello: cos’ha detto

“Se mi manca il GF? A volte si, un po’ di malinconia, però bella. Malinconia per i ricordi, ci sono stati dei bei momenti lì dentro. Non rinnego nulla,tutto meraviglioso e certo, un po’ mi manca.. saudade, si“, ha detto Zeudi Di Palma durante la sua live su TikTok, apparendo visibilmente amareggiata. A quel punto, c’è chi ha subito pensato che la sua apparente malinconia fosse legata a Chiara Cainelli. Le due, infatti, si erano legate moltissimo all’interno della Casa, creando un’amicizia che aveva conquistato tantissimi spettatori. Difatti, alcuni fan le avevano persino rinominate le “Zeuchi“, inviando aerei e regali.

Tuttavia, dopo essersi incontrate un paio di volte nella ‘vita reale’, Zeudi e Chiara si sono improvvisamente allontanate. Se da una parte Zeudi ha ritrovato l’amicizia con Shaila Gatta, uscendo spesso con lei a Napoli, dall’altra Chiara sembra essere stata “tagliata fuori” dal trio di amiche. Non solo, tra le due non sono mancate frecciatine sui social, soprattutto riguardo ai regali ricevuti dai fan. Al momento, non è chiaro cosa abbia causato la frattura, ma, secondo quanto raccontato da Alfonso D’Apice, sarebbe stata proprio Zeudi ad escludere Chiara da un giorno all’altro. Sarà andata davvero così? Chissà…