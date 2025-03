Ormai si sa, Lorenzo Spolverato vuole vincere il Grande Fratello e man mano che si avvicina la fine del programma, il modello milanese sta cercando di sondare il terreno per capire cosa potrebbe portargli via il titolo di vincitore. Tra chi teme di più spunta il nome di Zeudi Di Palma, che sembra essere sempre più amata dal pubblico. Lorenzo Spolverato se ne sta accorgendo, e ammette che nonostante sia nel suo cerchio più ristretto, non è una vera amica.

Lorenzo Spolverato è ormai dall’inizio del Grande Fratello il personaggio in assoluto più chiacchierato di tutti. Spesso si ritrova a fare dei veri e propri calcoli per capire la migliore strategia da adottare al fine di vincere il reality, e poche settimane fa è stato eletto come finalista. Il ragazzo ha parlato di Zeudi Di Palma, dopo essersi reso conto che l’ex miss si sta rendendo sempre più forte soprattutto agli occhi del pubblico. Così, ha iniziato a prenderne le distanze dicendo che non è una sua amica stretta e il loro rapporto non è paragonabile a quello di Chiara Cainelli.

Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato sospetta strategia: “Lei sapeva tutto prima di entrare”

“Questa zitta zitta fa le scarpe a tutti. Lei è entrata tre mesi dopo di noi e sinceramente se dovesse vincere al posto…”, ha detto Lorenzo Spolverato esternando il suo parere su Zeudi Di Palma. Il modello milanese sta iniziando ad avere molta paura di lei: “cioè lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola”. L’ex fidanzato di Shaila Gatta si sfoga con Chiara Cainelli dicendole che se mai dovesse vedere vincere la Miss non si sentirebbe a posto. Poi continua, dicendo che da fuori Zeudi Di Palma era preparata perchè vedeva il programma, motivo per il quale secondo lui avrebbe adottato tattiche e strategie.

“Lei sapeva già tante cose, perché da fuori ha visto bene il programma. Ha detto lei che ha seguito tanto, tutto di tutti.”, ha spiegato il ragazzo, sostenendo che Zeudi Di Palma ha giocato con una tattica ben precisa. In tutto ciò, l’ex Miss Italia non è venuta a conoscenza di quello che pensa Lorenzo Spolverato, e i fan attendono un possibile confronto fra i due, magari durante la puntata del Grande Fratello di oggi 10 marzo 2025.