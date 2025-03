Sarà Zeudi Di Palma a vincere il Grande Fratello? Come sappiamo, anche questa edizione sta per finire dopo lunghi mesi in cui i concorrenti si sono “sfidati” a suon di convivenza. Per ora, la data ufficiale per la finale è segnata al lunedì 31 marzo 2025 e solo allora sapremo chi vincerà il reality. Al momento sono solo due i finalisti e si tratta di Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, pronti dunque per contendersi la vittoria. A sorpresa, nelle ultime ore spunta anche il nome di Zeudi Di Palma che pare essere la favorita nei sondaggi e colei che potrebbe essere il prossimo vincitore del Grande Fratello.

Nonostante le ultime polemiche sul televoto, soprattutto nel caso di Lorenzo Spolverato che era stato protagonista di una votazione un po’ dubbia e poco chiara, oggi si sono ribaltate le carte in tavola dopo gli ultimi sondaggi che vedono percentuali sorprendenti per Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia ha battuto Helena Prestes con il 31,48% mentre la modella brasiliana ha conquistato il 31,18%. Insomma, si sfiorano di poco eppure il passo avanti della sua rivale è stato incredibile e inaspettato, soprattutto oggi che ci avviciniamo alle ultime battute.

Zeudi Di Palma supera tutti, il team Helena Prestes si sfalda: rivincita per gli Shailenzo

Zeudi Di Palma è protagonista di una rimonta incredibile nei Sondaggi del Grande Fratello, superando addirittura Helena Prestes. Dopo di loro spunta Shaila Gatta che invece si porta a casa solo il 22%. E pensare, che inizialmente sembrava essere proprio la ballerina la possibile vincitrice del Grande Fratello. Per quanto riguarda invece gli equilibri della casa, continua ad indebolirsi il team “Helena” data la recente eliminazione di due membri fondamentali per il gruppo: Luca Calvani e Iago, che erano amici della ragazza. Prende invece piede il sostegno per gli Shailenzo, dato che la coppia Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (oramai lasciati da una settimana) conquista consensi sui social.

Grande attesa dunque per la prossima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda giovedì 6 marzo 2025 con colpi di scena ad ogni minuto. Uno tra questi potrebbe essere l’eliminazione di un membro inaspettato come Mariavittoria, che rischia l’uscita essendo tra i concorrenti in nomination. Il suo fidanzato Tommaso Franchi, invece, rimane sempre in un limbo: la sua personalità non ha ancora consentito al pubblico di conoscerlo davvero anche dopo così tanto tempo.