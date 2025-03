Zeudi Di Palma vince il Grande Fratello? Arriva l’aereo dalla Spagna

Tutto il mondo tifa Zeudi Di Palma? Ebbene sì, pare che la giovane napoletana sia la vincitrice annunciata del Grande Fratello. Dopo il messaggio aereo di Tommaso Franchi per Zeudi Di Palma arriva anche il supporto della Spagna per l’ex Miss Italia, con uno striscione che recita così: “Z, EL MUNDO CN TIGO VEMOS LA VERDAD #ESPANALATAM“. Dopo aver visto lo striscione, la concorrente chiama subito Javier Martinez per aiutarla a tradurre le parole in spagnolo dato che lei non conosce la lingua.

Javier Martinez le ha detto che il messaggio aereo può avere due possibili interpretazioni: “Zeudi, il mondo con te vede la verità”, oppure “Zeudi, il mondo è con te, vediamo la verità“. A seconda di come venga interpretata la frase per la finalista del Grande Fratello, è ormai chiaro che la concorrente napoletana è la favorita assoluta per vincere questa edizione. Tutti la amano e tutti la vogliono. Il motivo? C’è ancora un enorme potere da parte dei fandom che non accennano a fermarsi con il cosiddetto televoto tossico.

Perchè Zeudi Di Palma è così amata: potere dei fandom

Che Zeudi Di Palma sia stata una buona concorrente del Grande Fratello questo è indubbio: grazie a lei e Helena Prestes si sono create incredibili dinamiche nella casa dopo un periodo di piattume totale, e le due, con il loro presunto flirt hanno riacceso i riflettori sul programma. Certo è che Zeudi è entrata in corso d’opera, motivo per cui molti dei telespettatori pensano che sarebbe ingiusto se vincesse al posto della modella brasiliana, ma ormai tra bot e televoti a go-go, nulla si può più decidere. Dopo aver visto il dolce messaggio aereo comparso nel cielo, Zeudi Di Palma si è detta estremamente contenta e ha urlato un enorme grazie ai fan.

La ragazza si è anche commossa, augurandosi di non deludere mai chi la sta seguendo e sostenendo con tanto amore. Del resto, per lei non si fermano mai i gesti da parte dei fan, che proprio durante la mattinata di domenica 23 marzo 2025 hanno addirittura infranto il regolamento per lanciare in giardino palline da tennis dedicate alla loro beniamina. Su queste comparivano frasi di sostegno e comprensione, anche se dopo l’accaduto gli autori del Grande Fratello si sono infuriati per la violazione delle norme di sicurezza fuori dalla casa.

Zeudi Di Palma, passa il secondo striscione: “Grazie, vi amo“

Ma torniamo alla nostra Zeudi Di Palma, che potrebbe essere la vincitrice del Grande Fratello. Al momento è lei la più quotata su tutte le piattaforme e resta fortissima la presenza e l’influenza che le Zelena hanno nei suoi confronti. Il fandom era nato subito dopo che le due ragazze avevano iniziato a flirtare e non si è mai disgregato, nemmeno quando il loro rapporto è diventato pari a zero. Le sorprese per Zeudi, però, non sono finite qui. Sempre durante la giornata di domenica è passato un altro aereo sulla casa del Grande Fratello.

““Z. NOI TI ABBIAMO SEMPRE CAPITA. #ZEUDINERS”, recita lo striscione mandato proprio dalle sue fan italiane. La ragazza, emozionatissima per i numerosi messaggi di sostegno li ha ringraziati così: “Sono emozionatissima. Grazie, vi amo“. Poi ha continuato esclamando di non vedere l’ora di conoscere tutte le sue fan e passare del tempo con loro, grata di tutto quello che hanno fatto per portarla in finale e chissà, per farle vincere il Grande Fratello.