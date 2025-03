I bookmakers non hanno dubbi: Zeudi Di Palma potrebbe concretamente vincere il Grande Fratello. La concorrente è in finale con Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti (il televoto deve ancora dare l’ultimo verdetto tra queste due): secondo le quote, però, sarebbe proprio la ex Miss Italia una delle pretendenti più concrete per il titolo. Ad insidiarla potrebbe essere solo Helena Prestes, che può contare su un fandom molto potente. Zeudi Di Palma, comunque, allo stesso modo è molto amata dal pubblico e le case di scommessa la vedono come favorita ma un passetto dietro Helena: la sua vittoria viene infatti quotata a 2 euro dalla Snai mentre quella di Helena 1.75, qualche centesimo in meno, dunque questo vuol dire che viene considerata come più probabile.

Al di là di quello che dicono i bookmakers, però, sarà il pubblico a votare e a trascinare alla vittoria la concorrente o il concorrente che più preferisce. Anche se in rete non mancano già le teorie di complotto, che parlano proprio di una vittoria di Zeudi Di Palma già decisa. Ma perché sono circolate nelle ultime ore queste voci che vorrebbero la ex Miss Italia pronta a trionfare? È nato tutto da un video.

Zeudi Di Palma, un video lascia basiti i follower

Al Grande Fratello, così come per tanti altri reality show, non sono mancate le accuse che vorrebbero che il gioco sia pilotato. Più volte, anche in questa edizione, la produzione è stata accusata di manipolare il televoto. Sarà davvero così? Ci auguriamo, ovviamente, di no e crediamo alla buonafede della produzione del Grande Fratello e di altri giochi simili. Non è però passato inosservato un video che la pagina ufficiale di Zeudi Di Palma ha postato su Instagram nelle ultime ore. In queste immagini si vede la ex Miss Italia al centro dello studio, sola, intenta ad ascoltare la voce di Alfonso Signorini, il conduttore.

Secondo tanti si tratterebbe di una possibile proiezione della scena finale, nella quale Zeudi si potrebbe trovare al centro dello studio sola in attesa di scoprire se sia la vincitrice. Dunque sotto al video non sono mancati i commenti complottisti: per tanti quella scena sarebbe reale e dunque tutto sarebbe già deciso. Si tratterebbe solamente di un’anticipazione di ciò che accadrà domani (ma comunque la registrazione sarà in diretta, quindi è strano che possa avvenire una cosa simile). Cosa c’è di vero nei commenti degli utenti e nelle loro teorie?

Zeudi Di Palma, profezia o casualità? Il video scatena il web

Il video postato dalla pagina ufficiale di Zeudi Di Palma, che invita il pubblico e i follower a votare, mostra la ex Miss Italia sola al centro dello studio. Per quanti è un’anticipazione, quasi una profezia. Per altri, invece, un modo di coinvolgere il pubblico e appunto invitarlo a votare. Al di là della correttezza o meno di quelle che sono le dinamiche del televoto, che non spettano a noi giudicare, si tratterà di un video montato sapientemente dallo staff di Helena per invitare il pubblico a fare un ultimo sforzo e a votarla.

Manca infatti ormai pochissimo alla fine del Grande Fratello e Zeudi Di Palma, secondo i bookmakers, si contenderà la vittoria con Helena Prestes, nel bene o nel male al suo fianco fin dall’inizio del programma. Le due hanno fatto discutere e parlare di loro in tantissime occasioni e l’ironia della sorte potrebbe metterle proprio l’una davanti all’altra per l’atto finale del programma.