Finale scontato per questa edizione del Grande Fratello? Non si placano le polemiche sul televoto, sulla vincita palese e su tante altre cose che non sono andate bene durante la stagione 2024/2025. I voti sembrano ormai in mano ai fandom, così da togliere la classica suspance che prima caratterizzava ogni edizione del Grande Fratello. E a quanto pare si sa già il nome del vincitore, che per ora pare essere Zeudi Di Palma a mani basse. L’ex Miss Italia è stata votata dal pubblico come terza finalista dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Helena Prestes sui televoti del Grande Fratello: "Votano dall'estero, non è giusto"/ "Chi me l'ha detto"

Si dà il via così ad un finale piuttosto scontato e prevedibile, con due fazioni che sembrano essere fortissime: quella dei cosiddetti “Shailenzo” e quella degli “Zelena“. i primi sono coloro che sostengono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, una delle coppie – ormai scoppiata – più seguite di questa edizione. La seconda fanbase raggruppa coloro che sognavano di vedere Helena Prestes e Zeudi Di Palma fidanzate, nata poco prima che la modella brasiliana facesse un passo indietro dando il due di picche all’amica. Nonostante sia successo tutto in un battibaleno, i fan hanno continuato a sostenere Zeudi Di Palma, certi di poterla portare alla vittoria.

Alfonso Signorini boccia Beatrice Luzzi come opinionista al GF/ "Non capisco cosa le sia successo..."

Zeudi Di Palma contro Shaila Gatta al GF: la sfida che nessuno si aspettava

Inizialmente, i due fandom andavano nettamente di paripasso, anche se con il tempo ci sono stati alcuni cambiamenti. Zeudi Di Palma, infatti, si è avvicinata anche a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, diventando presenza fissa nel loro gruppo e guadagnando così anche i voti dei fan della coppia. Man mano, infatti, sono stati mandati via tutti i concorrenti “antagonisti” del clan. Ricordiamo ad esempio la spiazzante eliminazione di Amanda Lecciso e Iago Garcia, a discapito della presenza ormai fissa e protetta di Giglio o Chiara Cainelli.

Grande Fratello, Lorenzo incalza Emanuele Fiori: "Non sapevo neanche chi fosse"/ La reazione di Shaila

Non solo, pur di andare contro Helena Prestes, che ha seguito il cuore e non ha sfruttato l’interesse di Zeudi Di Palma per entrare nelle grazie del pubblico, i fan hanno decretato Jessica Morlacchi come seconda finalista del Grande Fratello. Lo scorso lunedì, però, questo “meccanismo sporco” è saltato all’occhio di molti, e gli Shailenzo si sono visti contro gli Zelena nella sfida su chi sarebbe stata la terza finalista del reality. L’esito è stato sorprendente: Shaila Gatta è stata affossata con il 22%, mentre Zeudi Di Palma ha ottenuto il 49,2%. Sarà davvero lei a vincere il Grande Fratello?