Zeudi Di Palma, chi è?/ “Miss Italia, orgoglio italiano e figlia di Scampia”

Chi è Zeudi Di Palma?

Zeudi Di Palma è una modella italiana di 21 anni, vive a Napoli e ha vinto Miss Italia nel 2022. E’ una bellissima ragazza, cresciuta nel quartiere napoletano di Scampia; si è diplomata al liceo scientifico e al momento dell’elezione a Miss Italia, stava frequentando la facoltà di Sociologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ancor prima di diventare Miss Italia, Zeudi era diventata Miss Napoli il 10 settembre del 2021. L’otto aprile abbiamo potuto vedere Zeudi, la madre Maria Rosaria e il fratello Giuseppe sotto i riflettori di Big Show, programma di Enrico Papi.

Zeudi e la sua famiglia vengono da Scampia, quartiere definito da Enrico Papi “faticoso dove vivere”. Maria Rosaria si è occupata da sola dei suoi tre figli, facendo anche l’imbianchina e grazie anche, in parte all’aiuto e al sostegno dei suoi compaesani. Enrico presenta Zeudi come la sua Miss, infatti la ragazza affiancherà il conduttore per tutte le serate di Big Show. La ragazza si presenta sul palco con un meraviglioso vestito rosso, danzando sulle note di “Rosalia”, mentre la madre la guarda con orgoglio.

Zeudi Di Palma, le dichiarazioni: “E’ una delle migliori Miss Italia”

Su Zeudi Di Palma, si esprime durante un’intervista a Napoli Today, Benedetta Riccio. La fondatrice dell’Accademia “Benedetta Riccio Beauty Lab” afferma: “Zeudi Di Palma è, nella storia, una delle migliori Miss Italia. Non è solo bella, è intelligente, perbene. Abbiamo avuto, con le ragazze dell’Accademia, la possibilità di truccarla per importanti riviste. Sono felice perché le ragazze della scuola hanno conosciuto una storia di rivincita, di riscatto. Hanno capito che la bellezza è, soprattutto, tenacia e nobiltà d’animo, è impegnarsi per cose importanti. Lei è una figlia di Scampia, di Napoli. Un orgoglio della nostra terra”.

Zeudi ha anche inaugurato la sede di Scampia dell’università Federico II di Napoli. Miss Italia in merito a questo ha affermato: “Per me sarà un onore essere la madrina di un evento così importante. Scampia è un territorio a cui sono particolarmente legata, in cui sono cresciuta e vivo. Un territorio che ha attraversato tante sofferenze, per il quale spero che l’insediamento della Federico II sia un’occasione affinché i ragazzi possano esprimere loro stessi al meglio. Ci sono giovani che affrontano tante difficoltà ma che attraverso lo studio possono avere un futuro migliore. Lo studio apre la mente, aiuta le persone, le cura e le rende migliori”.











