Quello che sta vivendo il Grande Fratello è un vero e proprio colpo di scena, con un cambio di rotta clamoroso nella vicenda Javier, Zeudi e Helena. Il triangolo è oggi spezzato quasi del tutto, dato che l’ex Miss Italia è rimasta fuori dai giochi. Dopo che con la modella sembrava essere nato un flirt e un’intesa profonda, tutto si è concluso nel peggiore dei modi, con un’amicizia finita a causa delle incongruenze caratteriali e dei diverbi nati dal rapporto con il pallavolista argentino.

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 6 febbraio 2025, Zeudi Di Palma si è svegliata con il dente avvelenato con la modella, che ha vissuto una diretta decisamente provante con discussioni accese e frecciate velenose. I social hanno cambiato opinione sull’ex Miss Italia, tanto che adesso la appellano come “Miss Falsità” per via del fatto che ogni volta cambia versione e non si capisce mai dove stia la verità. In effetti, anche Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello ha avuto dei dubbi a riguardo, specialmente sul suo interesse nei confronti di Helena Prestes.

Durante la serata del 6 febbraio, Zeudi Di Palma ha detto di credere nei sentimenti di Javier e Helena, ma di essere sicura che tra loro due non durerà. Secondo lei il pallavolista è ancora troppo indeciso e non sa bene quello che prova. Ma a indignare i fan è stata la sua ultima uscita, il giorno dopo la puntata. “Dopo la clip il giorno successivo lei mi provocava che voleva baciarmi, la sera dopo mi provocava e allora io l’ho dato“, ha detto la Miss parlando del bacio con Helena Prestes.

Con lei c’era Mariavittoria Minghetti, alla quale ha dunque dichiarato di essere stata semplicemente succube della modella, rispondendo alle sue provocazioni. I social si sono riversati contro di lei criticandola per i continui cambi di versione. Infatti, Zeudi non pare essere sicura di quello che sente e più volte ha raccontato vicende totalmente diverse rimangiando le sue stesse parole. “Questa nel giro di 24 ore cambia versione 30 volte” ha dichiarato un utente su X, mentre altri si lamentano che lei abbia “sparlato” per tutta la settimana dell’ex amica. Che Zeudi stia solo testando una strategia per rimanere al centro dell’attenzione?