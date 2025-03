Zeudi e l’amore per Helena Prestes: come sono andate le cose al Grande Fratello?

La storia tra Zeudi e Helena Prestes continua a regalare colpi di scena nella casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore, l’ex Miss Italia si è aperta in una chiacchierata con la compagna di gioco Mariavittoria Minghetti, alla quale ha confermato l’infatuazione avuta nei confronti della compagna di gioco e attuale fidanzata di Javier Martinez. Un amore che in molti avevano teorizzato sui social, ma che non ha mai ottenuto un riscontro reale, nonostante le frecciatine che le due si sono tirate nelle ultime settimane, ricordando il rapporto di vicinanza.

Grande Fratello, caos televoto prima della finale/ "Fan di Helena potrebbero falsare il risultato"

“Perché ti avvicini ad Helena per scherzare e mai per parlare?” ha domandato la fidanzata di Tommaso Franchi a Zeudi. “Con lei non si può parlare” ha ribattuto la ragazza. “Se pensi questo di Helena, perché tornavi sempre da lei?” Zeudi a quel punto ha confessato“perché ero infatuata”. E la reazione sorpresa di Mariavittoria non si è fatta attendere: “Ma quando? Mica adesso” ha confidato la gieffina.

POST-IT/ L'operazione Landini con Schlein e Conte verso un "Nuovo fronte popolare"

Zeudi e Helena Prestes sempre più lontane: testa a testa per la vittoria?

Dall’improbabile storia d’amore mai sbocciata, anzi, alle gelosie per Javier Martinez, che nel frattempo si è fidanzato con Helena Prestes. Il rapporto tra Zeudi e Helena si preannuncia infuocato fino alla fine, con le due compagne di gioco al Grande Fratello che potrebbero contendersi la vittoria finale del reality di Canale Cinque.

Come andranno le cose lo scopriremo il prossimo lunedì, quando Alfonso Signorini leggerà il verdetto finale che sembra vedere Zeudi sicura finalista, mentre Helena potrebbe tenerle testa fino alla fine nel reality di Canale Cinque. Cosa dirà il televoto lo scopriremo solo alla fine, ma sicuramente stiamo parlando di due grandissime protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, più che mai social.

Seydou Sarr, chi è il protagonista di Io Capitano/ Dall'infanzia in Senegal all'Oscar