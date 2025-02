Javier Martinez finge con Helena Prestes al Grande Fratello? L’attacco di Zeudi

Se dopo l’ultima diretta del Grande Fratello è finalmente scattato il bacio tra Javier Martinez ed Helena Prestes, in Casa c’è chi continua a non credere alla veridicità di questo interesse da parte del pallavolista argentino alla modella. D’altronde, le ultime mosse di Javier in campo amoroso nella Casa non parlano a suo favore, visto che fino a pochi giorni fa si professava molto interessato a Zeudi Di Palma. Ed è proprio l’ex Miss Italia ad aver manifestato i maggiori dubbi verso questo interesse, insieme a Shaila Gatta.

Javier Martinez ‘frena’ con Helan Prestes dopo il bacio: “Non siamo una coppia”/ “Mi lascio andare, però…”

Dopo averlo ammesso in diretta, Zeudi lo ha infatti ribadito in un confessionale: “Io credo che lui non sia preso da Helena, lo continuo a pensare. – ha dichiarato – Io ho molto rispetto per i sentimenti delle altre persone e spero lo abbia anche lui in futuro per Helena”, si è quindi augurata.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli in crisi al Grande Fratello?/ "Non volevo iniziare subito una relazione"

Helena difende Javier, Shaila lo attacca: “Lo fa per l’hype!”

In un altro confessionale, è stato Javier a dire la sua in merito all’interesse che prova per Helena Prestes: “Secondo me, Zeudi ha una preoccupazione nei confronti di Helena, sul fatto che io possa in qualche maniera illuderla o farle del male quando non dovrebbe averla, perché sono io la persona che vuole più bene a quella ragazza.” La stessa Helena ha difeso il pallavolista, dichiarando: “Loro non conoscono Javier e non conoscono bene come stiamo affrontando noi questa cosa.”

L’ultimo affondo è arrivato da Shaila Gatta, che ha ribadito i suoi sospetti su Javier: “Io da donna vorrei un uomo di polso, con carattere, un uomo che lotta per me, non un uomo che dice ‘vediamo come va, proviamo’. Io non ci credo a questo rapporto, a questo flirt. Lui sta tergiversando per l’hype!” ha concluso.

Javier Martinez e Helena Prestes, svolta choc: "Ieri ci siamo baciati"/ La notte insieme dopo la puntata