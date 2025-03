Shaila Gatta delusa dopo aver perso il televoto per la finale del Grande Fratello. Nella puntata di lunedì, 10 marzo, Zeudi è diventata la terza finalista dell’edizione, battendo Shaila, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Pur essendo felice per la sua amica e convinta che meriti la finale, la ballerina non ha potuto nascondere la sua delusione. Difatti, sente di aver affrontato uno dei percorsi più tortuosi di tutti, essendo nella Casa da settembre e avendo ricevuti costantemente attacchi non solo dai suoi coinquilini, ma anche dallo stesso studio.

Di conseguenza, ha iniziato a riflettere a lungo sulle possibile ragioni della sua sconfitta al televoto, arrivando alla conclusione che gran parte della “colpa” sia da attribuire alla sua storia con Lorenzo Spolverato. L’ex velina, però, non si è nascosta e ha confessato il suo ‘dispiacere’ proprio a chi l’ha battuta, ovvero Zeudi Di Palma: “Sono stata felicissima di abbracciarti, perché a prescindere dal gioco che posso pensare di meritarlo di più, penso che lo meriti anche tu. Ho provato ad essere positiva, ma c’è una parte di me che è delusa, che sta rosicando e che ce l’ha con lui, anche se in realtà ce l’ho con me stessa”.

Shaila Gatta delusa dalla mancata finale al Grande Fratello: la confessione

Shaila Gatta ha ammesso di essersi lasciata offuscare dalla relazione con Lorenzo Spolverato, finendo per diventare solo parte di una coppia e non una concorrente e, soprattutto, un individuo singolo. “A volte prevaleva molto il suo malumore e quindi sono stata condizionata. Lui faceva più rumore di me. Mi pesa la coppia, perché io sono Shaila. E ce l’ho con me, perché mi chiedo, come ho fatto a permettermi di non fare rumore anche io? Perché non ho accudito me stessa invece che qualcun altro?”, ha spiegato l’ex velina. Zeudi le ha dato ragione, dicendole che da sola brilla molto di più e consigliandole di sfruttare il tempo che le rimane al Grande Fratello per concentrarsi su sé stessa.

Successivamente, Shaila ha confidato le sue riflessioni anche allo stesso Lorenzo: “Mi sono sentita solo la tua fidanzata. Per quanto ti ami, adesso sto facendo una riflessione personale. Il mio rimorso è non essermi concessa di battere i piedi anch’io. Io ho dato priorità all’emotività e mi ha sovrastato. Io non sono solo la Shaila che ama, sono tante altre cose”. Il modello milanese ha quindi cercato di confortarla, dicendole che è fiero di lei e che sarà sempre il suo più grande fan: “Io credo che ti saresti meritata quella finale, e so che ci arriverai”.