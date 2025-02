Zeudi in difficoltà al Grande Fratello: come stanno le cose

Per Zeudi Di Palma il momento nella casa del Grande Fratello resta particolarmente complesso, la concorrente è infatti alle prese con alcuni problemi nelle ultime settimane che stanno ostacolando il suo cammino nel programma. La simpatia nata tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes sembra ormai esaurita, con la ex Miss Italia più lontana dalla modella brasiliana, in una fase che sembra particolarmente complessa, le due infatti sono finite in pessimi rapporti, e a poco è servito il gesto della madre della modella nelle scorse ore.

La mamma di Zeudi di Palma, infatti, ha pubblicato sui social una lettera nella quale l’ex Miss Italia rivelava la sua bisessualità alla madre, ma in molti hanno notato delle differenze nella calligrafia e sui social hanno infatti puntato il dito contro la mamma della ragazza, accusata di aver organizzato un teatrino.

Zeudi Di Palma e Helena Prestes, rapporto ai titoli di coda

Ovviamente non sono mancate le accuse nei confronti della madre di Zeudi Di Palma, con tanti seguaci del Grande Fratello che hanno notato le differenze di calligrafia della firma a quella della lettera:

“Ragazze, svegliatevi, la firma e la scritta tua figlia sono state messe probabilmente dopo dalla madre di Zeudi. Guardate bene il colore della penna e la calligrafia sono completamente diverse” si legge in un tweet circolati sui social in queste ore.