Si riaccende la rivalità tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Nuove scintille, infatti, si sono accese tra le due concorrenti, che hanno iniziato l’avventura da amiche speciali e la concludono da ‘nemiche’. Il nuovo scontro è nato durante la cena e per un po’ di vino. Stando alla ricostruzione del web, Helena avrebbe preso per sé l’ultimo goccio di vino presente in bottiglia, nonostante lo volesse anche Zeudi.

Un gesto che ha fatto infuriare la Miss Italia, che quando Helena è andata via si è allora scagliata contro di lei, accusandola con il supporto dell’amica Chiara Cainelli. “Sei una grandissima scostumata, che poi neanche l’ha bevuto! – ha tuonato Zeudi – A me non è il poco di vino ma è il gesto che mi fa innervosire. Significa che se tu vedi due persone morire di fame e hai un panino, tu giri la faccia e te ne vai”.

Un paragone, quello fatto dalla Miss Italia, che ha però sollevato molte polemiche, in quanto per tanti “assurdo”. Il video dell’attacco di Zeudi ad Helena per il vino (che trovate alla fine dell’articolo) ha scatenato molti commenti negativi verso la gieffina campana, che secondo molti starebbe strumentalizzando l’ennesimo episodio per emergere contro la rivale. C’è chi infatti scrive: “La regina della strumentazione ha detto che Helena visto che ha bevuto l’ultimo goccio di vino gira le spalle a persone che muoiono di fame. Glielo dice a Helena? Ma questa scema sa che Helena ha sofferto letteralmente la fame nella sua vita?” Molti utenti ricordano d’altronde la storia personale di Helena, che la fame l’ha patita sulla sua pelle e anche da piccola. Motivo per il quale, agli occhi di tanti, l’uscita di Zerbi appare totalmente fuori luogo.