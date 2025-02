Non sono giorni facili per Zeudi e Javier al Grande Fratello, specialmente da quando il ragazzo si è avvicinato ad Helena. La concorrente gieffina ha l’amaro in bocca per come si sono sviluppate le cose con il coinquilino e ora, spinta anche da una leggera acredine, non sembra tollerare il suo modus operandi dentro la casa. Evidentemente Zeudi non ha nemmeno apprezzato la tempistica nella quale Javier si è confidato sul suo privato, davanti alle telecamere di Canale 5.

Javier, infatti, ha condiviso col pubblico il fatto di aver vissuto un’infanzia molto difficile da diversi punti di vista e per Zeudi non è stata una scelta felice. “Sono sempre stato da solo nella mia vita. Mio padre sta in Sardegna insieme ai miei fratelli, mentre mia madre è venuta a mancare tanti anni fa”, il racconto di Javier.

Zeudi, il duro attacco a Javier al Grande Fratello: “Fa la vittima ma…”

“Sono nato in Argentina e uno dei miei fratelli è stato acquistato da una squadra di pallavolo sarda e lui si è portato con sé i miei fratelli. Non stando bene economicamente la scelta era quella”, ha raccontato. E nelle scorse ore, Zeudi, parlando con Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad un amaro commento, sferrando un duro attacco nei confronti del compagno di avventure.

“Ti vai a giocare la carta del vittimismo, ma te la vai a giocare nel momento in cui nessuno ti sta capendo e stai creando una confusione totale”. Sempre parlando con Maria Teresa, anche Zeudi ha ammesso di aver vissuto un periodo poco felice, durante l’infanzia, e di essere crescita in un contesto difficile come quello di Scampia. “Abbiamo vissuto la mancanza di soldi e di opportunità, perché, volenti o nolenti, è un posto che offre poco”, ha detto.

