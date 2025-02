Chi ha sedotto chi? Questa la domanda uscita stasera al Grande Fratello e che ha generato uno scontro non da poco tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes. “Io non mi sarei mai permesso di avvicinarmi se non avessi trovato la porta aperta dall’altra parte“, ha sostenuto il pallavolista argentino, deciso nel precisare che mai avrebbe fatto un passo con l’ex Miss Italia qualora non ci fossero stati segnali.

Zeudi è d’accordo su questo, e ha voluto precisare che questo avvicinamento è stato un 50 e 50, anche se è convinta di non essersi avvicinata per prima. Ad un certo punto è saltata in scena anche Helena Prestes, che seduta vicino al fidanzato, ha chiesto all’ex amica: “Quindi vorresti dire che è lui che ti ha sedotto?” e i toni si sono fatti subito più accesi. “Stavamo semplicemente parlando sul letto di Pamela e Ilaria, e ad un certo punto abbiamo deciso di appartarci“, ha risposto lei. Da quel momento è iniziato il reciproco flirt.

“Arriverà il momento in cui anche tu dovrai metterti in discussione, perchè sei molto confusa“, ha detto Helena Prestes a Zeudi Di Palma dopo la discussione su chi ha iniziato il corteggiamento con Javier. L’ex Miss ha poi risposto ad Alfonso Signorini, il quale ha chiesto una volta per tutte di dire cosa è successo davvero tra lei e Javier: “C’è stata un’intesa da parte di entrambi“, ha risposto, dicendo che il pallavolista ha cercato di rubarle un bacio a stampo. Tra loro è stata un’attrazione fisica e Zeudi ha detto di aver sentito per la prima volta delle cose che per un uomo non ha mai sentito.