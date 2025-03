Zeudi Di Palma nel mirino al Grande Fratello. Nel corso di questi mesi, l’ex Miss Italia ha sempre dichiarato di non usare strategie all’interno del reality, mantenendo un rapporto più o meno civile con tutti i suoi coinquilini. Ultimamente, però, sembra essere entrata finalmente nel gioco, facendo analisi sempre più puntuali sulle dinamiche della Casa. Secondo lei, il programma avrebbe deciso di dividere i concorrenti tra i “protagonisti” e gli “antagonisti”, collocando lei, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nell’ultima posizione. Di conseguenza, loro verrebbero messi maggiormente in ‘cattiva luce’ rispetto agli altri inquilini.

Zeudi spiazza al Grande Fratello: "Senza Helena, avrei continuato a conoscere Javier"/ "Mi ha colpito"

Nel pomeriggio di domenica, 9 marzo, la modella è stata beccata mentre stilava uno schema dei concorrenti, dividendoli in “bianchi”, “neri” e “grigi”, escludendo però Helena Prestes e Javier Martinez. L’immagine ha subito attirando l’attenzione, portando molti a sospettare che l’ex Miss Italia stesse orchestrando le nomination per eliminare proprio Javier ed Helena. D’altro canto, invece, c’è anche chi ha ipotizzato che il suo fosse uno schema strategico in vista di una possibile catena per il finalista, con l’obiettivo di non mandare gli ‘Helevier‘ in finale.

Grande Fratello, Helena di nuovo vicina a Zeudi: il dubbio dell'ex Miss Italia/ "Penso sia strategia"

Zeudi Di Palma scatena una polemica al Grande Fratello: lo “schema” per la finale

Domenica, 9 marzo, Zeudi Di Palma ha ‘disegnato’ uno schema sospetto. La modella ha scritto su un cartone le iniziali dei concorrenti, dividendoli in tre categorie. A detta di alcuni, l’ex Miss Italia avrebbe cercato di organizzare le nomination in vista della puntata di lunedì, 10 marzo. Tuttavia, c’è chi ha riportato una versione diversa, sostenendo che Zeudi stesse semplicemente cercando di schematizzare su carta i tre gruppi della Casa, riportando poi tutto anche in confessionale.

Grande Fratello, aereo 'Zelena' contro Helena: il tifo per Zeudi/ Lei reagisce male: "Mi dispiace troppo"

Dopodiché, Chiara e Zeudi hanno iniziato ad analizzare lo schema, ipotizzando quali concorrenti potrebbero sfidarsi per la finale. “Io andrei al televoto con uno forte, almeno avrei la soddisfazione di aver perso contro uno forte”, ha spiegato Zeudi. “Secondo me tu gli rubi la finale”, ha risposto Chiara, indicando i nomi di Javier ed Helena. In ogni caso, questo schema ha scatenato il caos sul web, con molti utenti che si sono scagliati contro la 23enne, accusandola di non giocare in maniera leale. Alfonso Signorini tirerà in ballo quest’argomento nella prossima puntata del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.