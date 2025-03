Zeudi Di Palma torna a parlare del flirt con Javier Martinez al Grande Fratello. Ma, facciamo un passo indietro. Poco dopo il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Zeudi si è legata ad Helena Prestes, sviluppando una forte infatuazione nei suoi confronti. Sebbene si siano scambiate un paio di baci, però, la brasiliana ha sempre chiarito di non volere una relazione con una donna. Dopo l’eliminazione di Helena dello scorso gennaio, Zeudi si è improvvisamente avvicinata a Javier Martinez, il ragazzo per il quale la brasiliana provava un interesse da tempo. I due hanno avuto un breve flirt, per poi allontanarsi dopo il rientro della Prestes.

A seguito del ripescaggio di Helena, Zeudi ha deciso di fare un passo indietro nei confronti di Javier, sebbene lui avesse ammesso di avere una forte chimica con lei. Successivamente, Javier ed Helena si sono improvvisamente messi insieme, dichiarando di essersi addirittura innamorati. Un cambio repentino che ha fatto storcere il naso a molti, inclusa la stessa Zeudi. L’ex Miss Italia, infatti, ha descritto il loro rapporto come basato esclusivamente su “sesso e strategia”. Inoltre, parlando recentemente con Chiara, ha lasciato intendere di non aver dimenticato del tutto Javier.

Zeudi Di Palma è ancora interessata a Javier Martinez? La rivelazione al Grande Fratello

Nel pomeriggio di domenica, 9 marzo, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli hanno avuto una lunga conversazione in giardino sulle dinamiche della Casa, analizzando il triangolo tra Zeudi, Javier ed Helena. A seguito dell’improvviso avvicinamento di Helena, l’ex Miss Italia ha ammesso di avere diversi dubbi nei confronti della coinquilina e di voler capire come procedere fino alla fine del reality. Ad un certo punto, Chiara le ha chiesto come si sarebbe comportata se Javier, dopo la loro ‘rottura’, non avesse iniziato una relazione con Helena. Al che, la replica della 23enne ha lasciato molti di stucco.

“Se lui non si fosse buttato poi su Helena, ti sarebbe servito un po’ di tempo?”, le ha chiesto Chiara. “Sì, se mi avesse aspettato, se avessi la possibilità di sbollire, di capire gli equilibri, se ci fosse stata un’altra situazione proprio, certo. Comunque è una persona che mi ha colpito, perché negarlo”, ha risposto Zeudi. Le Zelena, però, hanno immediatamente difeso la loro beniamina, spiegando che il suo intento era far capire che, se Helena proprio non fosse stata nella Casa del Grande Fratello, avrebbe approfondito la conoscenza con Javier. Come reagirà la brasiliana di fronte a queste dichiarazioni? Chissà…